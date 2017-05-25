Партнером Ростеха в сфере информационной безопасности стал резидент "Сколково"

Партнером ГК "Ростех" в сфере информационной безопасности стал резидент "Сколково" компания Group-IB.

Резидент ИТ-кластера фонда "Сколково" компания Group-IB занимается предотвращением и расследованием высокотехнологичных преступлений. Договор, подписанный с дочерней структурой ГК "Ростех" - Национальным центром информатизации (НЦИ), который занимается разработкой, развитием и внедрением ИТ-продуктов, предусматривает создание совместного предприятия (СП). Сколковская компания предоставит СП свои технологии, НЦИ в свою очередь обязуется продвигать продукцию на рынках присутствия ГК "Ростех" и возьмет на себя операционную деятельность, включая взаимодействие с органами государственной власти, сертификацию продукции.

Создание СП позволит Group-IB внедрять для защиты объектов с критической информационной инфраструктурой сразу несколько технологий: решения по обнаружению вторжений TDS и Polygon, позволяющие защищаться в том числе от ранее неизвестного вредоносного кода, а также обнаруживать и предотвращать целевые атаки на сетевые инфраструктуры организаций еще до того, как злоумышленники смогли нанести реальный ущерб; систему threat intelligence, позволяющую в реальном времени отслеживать тренды в развитии угроз информационной безопасности, исходящих от подпольного сообщества киберпреступников, актуальных для конкретной отрасли; систему защиты госпорталов Secure Portal, разработанную при поддержке "Сколково", противодействующую несанкционированному доступу к личным кабинетам пользователей, использованию ботов (для подбора паролей и срыва онлайн-голосований), сбору данных о платежных картах и иных персональных данных; аналитические системы безопасности с использованием больших данных.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков считает, что создаваемое СП – редкий пример частно-государственного партнерства, в котором государство понимает, как устроены крупные производства, в отношении которых могут быть реализованы киберугрозы, а частная компания Group-IB знает, как от них защищаться. "Тот факт, что в итоге госкорпорация выбрала именно нас для создания совместного предприятия, подтверждает уникальность компетенций и надежность решений Group-IB. А технологическое партнерство наших компаний с учетом опыта центра в разработке информационных систем даст синергетический эффект и позволит фактически создать российский аналог Palantir", - считает Илья Сачков.

Компания Group-IB ведет переговоры об открытии еще нескольких центров компетенций за рубежом с крупнейшими международными компаниями. В планах создание таких центров на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии, США.

Руководитель направления "Технологии информационной безопасности" IT-кластера Фонда "Сколково" Антон Иванов отметил, что создание совместного предприятия с крупнейшим российским промышленным холдингом - несомненный успех для стартапа "Сколково". "Безусловно, ГК "Ростех" придерживается высочайших стандартов в тестировании компаний, с которыми заключает технологическое партнерство. Продукты Group-IB, в том числе созданные при поддержке "Сколково", уже доказали свою эффективность, обеспечив раннее предупреждение угроз на крупнейших предприятиях в России и за рубежом. Теперь они обеспечат надежную защиту промышленным объектам с критической информационной инфраструктурой", - считает руководитель направления "Технологии информационной безопасности" IT-кластера Фонда "Сколково".

На сегодня Group-IB – одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий. Компания имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также центр оперативного реагирования CERT-GiB. Является постоянным членом Всемирного экономического форума. В 2017 году Group-IB была названа агентством IDC лидером российского рынка исследования киберугроз. Среди именитых международных партнеров - компании Eclectic IQ, Anomali, ThreatConnect.