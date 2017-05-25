Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партнером Ростеха в сфере информационной безопасности стал резидент "Сколково"

Наука Технологии будущего
25 мая, 17:51 UTC+3

Сотрудничество с ГК "Ростех" позволит Group-IB внедрять новейшие технологии для защиты объектов с критической информационной инфраструктурой

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Партнером ГК "Ростех" в сфере информационной безопасности стал резидент "Сколково" компания Group-IB.

Резидент ИТ-кластера фонда "Сколково" компания Group-IB занимается предотвращением и расследованием высокотехнологичных преступлений. Договор, подписанный с дочерней структурой ГК "Ростех" - Национальным центром информатизации (НЦИ), который занимается разработкой, развитием и внедрением ИТ-продуктов, предусматривает создание совместного предприятия (СП). Сколковская компания предоставит СП свои технологии, НЦИ в свою очередь обязуется продвигать продукцию на рынках присутствия ГК "Ростех" и возьмет на себя операционную деятельность, включая взаимодействие с органами государственной власти, сертификацию продукции.

Создание СП позволит Group-IB внедрять для защиты объектов с критической информационной инфраструктурой сразу несколько технологий: решения по обнаружению вторжений TDS и Polygon, позволяющие защищаться в том числе от ранее неизвестного вредоносного кода, а также обнаруживать и предотвращать целевые атаки на сетевые инфраструктуры организаций еще до того, как злоумышленники смогли нанести реальный ущерб; систему threat intelligence, позволяющую в реальном времени отслеживать тренды в развитии угроз информационной безопасности, исходящих от подпольного сообщества киберпреступников, актуальных для конкретной отрасли; систему защиты госпорталов Secure Portal, разработанную при поддержке "Сколково", противодействующую несанкционированному доступу к личным кабинетам пользователей, использованию ботов (для подбора паролей и срыва онлайн-голосований), сбору данных о платежных картах и иных персональных данных; аналитические системы безопасности с использованием больших данных.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков считает, что создаваемое СП – редкий пример частно-государственного партнерства, в котором государство понимает, как устроены крупные производства, в отношении которых могут быть реализованы киберугрозы, а частная компания Group-IB знает, как от них защищаться. "Тот факт, что в итоге госкорпорация выбрала именно нас для создания совместного предприятия, подтверждает уникальность компетенций и надежность решений Group-IB. А технологическое партнерство наших компаний с учетом опыта центра в разработке информационных систем даст синергетический эффект и позволит фактически создать российский аналог Palantir", - считает Илья Сачков.

Компания Group-IB ведет переговоры об открытии еще нескольких центров компетенций за рубежом с крупнейшими международными компаниями. В планах создание таких центров на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии, США.

Руководитель направления "Технологии информационной безопасности" IT-кластера Фонда "Сколково" Антон Иванов отметил, что создание совместного предприятия с крупнейшим российским промышленным холдингом - несомненный успех для стартапа "Сколково". "Безусловно, ГК "Ростех" придерживается высочайших стандартов в тестировании компаний, с которыми заключает технологическое партнерство. Продукты Group-IB, в том числе созданные при поддержке "Сколково", уже доказали свою эффективность, обеспечив раннее предупреждение угроз на крупнейших предприятиях в России и за рубежом. Теперь они обеспечат надежную защиту промышленным объектам с критической информационной инфраструктурой", - считает руководитель направления "Технологии информационной безопасности" IT-кластера Фонда "Сколково".

На сегодня Group-IB – одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий. Компания имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также центр оперативного реагирования CERT-GiB. Является постоянным членом Всемирного экономического форума. В 2017 году Group-IB была названа агентством IDC лидером российского рынка исследования киберугроз. Среди именитых международных партнеров - компании Eclectic IQ, Anomali, ThreatConnect.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Власти Подмосковья упразднили Шатурский район
4
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
5
Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
6
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
7
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
Темы дня
Загрузка...
Реклама