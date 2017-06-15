Технология резидента "Сколково" защитит от коррозии железнодорожные мосты

На четырех мостах нового участка железнодорожного маршрута Москва - Адлер установят антикоррозионную защиту, которую разработал резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" - компания "Оз-Инновация".

В технологии используется трехслойная система "Триокор Цинк 1700" + "Триокор Мастик 4500" + "Триокор Финиш 5500".

Согласно результатам испытаний, срок службы системы "Триокор" составляет более 15 лет в условиях эксплуатации в открытой промышленной и морской атмосфере умеренного (У1), умеренного и холодного (УХЛ1) и холодного (ХЛ1) климатов. Система сертифицирована ведущими отраслевыми сертификационными органами, что гарантирует ее качество.

В "О3-Инновации" работает собственная лаборатория, где создаются лакокрасочные материалы для защиты металлоконструкций и бетона от коррозии и огня, компания занимается также разработкой теплоизоляции. Основные объекты, где применимы эти разработки, - нефтегазовая и энергетическая отрасли и транспортное строительство. Предложенные решения не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов рассказал, что компания "О3-Инновации" не впервые сотрудничает с такой крупной организацией, как ОАО "РЖД". В прошлом месяце была осуществлена защита металлоконструкций материалами, разработанными при поддержке "Сколково", на железнодорожном путепроводе в рамках масштабного проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении". Олег Дубнов считает, что производство отечественных защитных материалов является одним из стратегически важных направлений для развития российской промышленности.

"О3-Инновация" является резидентом "Сколково" в течение трех лет. Генеральный директор компании Ирина Гарустович не сомневается, что сотрудничество со "Сколково" стало важным этапом в развитии компании "Кластер энергоэффективных технологий не только является площадкой для создания новых материалов и передовых технологий, но и развивает эффективные коммуникации с представителями индустрии", - заверила Ирина Гарустович.

Работы по строительству нового участка железнодорожного маршрута Москва - Адлер ведутся совместно железнодорожными войсками Вооруженных Сил РФ и ОАО "РЖД", запуск дороги протяженностью 122,5 км планируется уже в середине августа 2017 года.