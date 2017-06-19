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Руководитель сколковской компании стал лауреатом премии HYDROCARBON PROCESSING AWARDS 2017

Наука Технологии будущего
19 июня, 16:30 UTC+3

Основатель и генеральный директор компании РРТ Олег Гиязов также назван самым многообещающим инженером в мире в своей отрасли

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Олег Гиязов

© Сколково

Основатель и генеральный директор компании РРТ (резидент "Сколково") Олег Гиязов стал лучшим нефтегазовым инженером, получив первую премию HYDROCARBON PROCESSING AWARDS 2017. Он также назван самым многообещающим инженером в мире в своей отрасли.

В пятерку финалистов вошли представители компаний FLUOR, INEOS, KNPC и IndianOil. Премия досталась лучшему - за значительный вклад в развитие отрасли нефтепереработки и нефтехимии. Каждый год награда вручается в различных номинациях, она учреждена профильным авторитетным изданием HYDROCARBON PROCESSING, которое публикует статьи, касающиеся новостей нефтегазовой отрасли.

Руководитель Нефтегазового центра Фонда "Сколково" Марат Зайдуллин отметил, что Олег Гиязов и его команда РРТ с завидной регулярностью дают поводы гордиться тем, что в России, в "Сколково", создаются высокотехнологичные бизнесы мирового уровня. "За очень короткий для нефтеперерабатывающей отрасли срок РРТ смогла разработать две уникальные технологии нефтепереработки, одна из которых уже внедряется на международном уровне при поддержке ведущей инжиниринговой компании отрасли KBR. Недавно была представлена технология непрерывной оптимизации производств, разработанная совместно с Яндексом - прорывное решение на стыке инженерного опыта РРТ и разработок Яндекса в области машинного обучения", - напомнил Марат Зайдуллин.

Специалисты объясняют, что технология РРТ позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты при производстве компонентов бензина класса Евро-5 и выше. Действующие сегодня разработки не обеспечивают переработку низкооктановой фракции С7 в высокооктановый компонент бензина. Предложение, представленное РРТ, снимает этот вопрос.

С самого момента основания, с 2011 года, компания работает с Фондом "Сколково". Она сумела получить уже два гранта: на строительство демонстрационной установки и на выпуск высокооктановых компонентов бензина. 

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