В Сколково пройдет форум, посвященный дизайну мира будущего

Форум "Дни промышленного дизайна" пройдет в Технопарке "Сколково" с 27 по 29 июня. В дискуссиях примут участие ведущие профессионалы и теоретики в области промышленного дизайна со всего мира.

Как объяснили организаторы, программа мероприятия состоит из пяти основных тем: робототехника и IT, космос, биомедицина, транспорт и сельское хозяйство. Приедут представители технологических стартапов и промышленные дизайнеры. Основная цель проекта - совершенствование инновационных продуктов, их монетизация и вывод на рынок.

В первый день, 27 июня, состоится дизайн-хакатон - самая перспективная в России площадка для практической работы молодых промышленных дизайнеров с реальными продуктами. В хакатоне примут участие молодые команды дизайнеров и студенты факультетов промышленного дизайна московских университетов и дизайн-школ (БВШД, РУДН, РГУ им. Косыгина, Политехнического университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИСиС и др). В этот день начнет работу книжная ярмарка, пройдут выставка и кинопоказы партнеров проекта - каналов 24DOC и "Наука 2.0".

28 июня лекторы-практики помогут слушателям, разработчикам новых продуктов, правильно сформулировать техническое задание для получения необходимого результата, сделать расчеты затрат на производственный цикл, посоветуют, как выстроить маркетинг продукта, ориентируясь не только на внутренний, но и на международный рынок.

29 июня программа откроется пленарной сессией "Экосистема промышленного дизайна", в ней примут участие представители ИЦ "Сколково", Министерства промышленности и торговли РФ, ведущие российские и международные эксперты, представители крупнейших производственных холдингов. Кроме того, состоятся лекция легендарного советского "космического" дизайнера Галины Балашовой, дискуссия о транспорте без водителей и организации движения в трехмерном пространстве.

Вице-президент, директор по развитию городской среды фонда "Сколково" Елена Зеленцова считает, что промышленный дизайн - это основа конкурентоспособности компаний на современных рынках, именно поэтому эта тема важна для развития компаний-резидентов "Сколково", а также для всех тех, кто думает о том, как создать востребованный и коммерчески эффективный продукт.

На дискуссиях, организованных на форуме, будут обсуждаться лучшие международные практики и способы их адаптации к реалиям российского рынка. Запланированный дизайн-хакатон даст возможность совместно поработать над проектами стартапам, дизайнерам и производителям.

Приглашенные на форум представители индустрии и эксперты расскажут о том, как развивается спрос и предложение, каким образом производителям и дизайнерам успешно взаимодействовать друг с другом.

Менеджер по техническому маркетингу National Instruments Russia (резидент IT-кластера Фонда "Сколково") Павел Кривозубов рассказал, что уже в прошлом году на форуме "Дни промышленного дизайна в Сколково" участники познакомились с представителями отрасли и обменялись опытом в решении практических задач, что было полезно для всех участников. Павел уверен, что формулируя проблемы индустрии и создавая платформу для коммуникации, "Сколково" способствует росту профессионального сообщества и стимулирует разработку инновационных продуктов.