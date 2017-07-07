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В трансляции Кубка Конфедераций FIFA 2017 участвовали резиденты "Сколково"

Наука Технологии будущего
7 июля, 16:20 UTC+3

Для обеспечения видеотрансляций использовалось оборудование компаний Т8 и "Рэйдикс"

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© Петр Ковалев/ТАСС

Две компании - резиденты IT-кластера Фонда "Сколково" Т8 и "Рэйдикс" - участвовали в обеспечении видеотрансляций футбольных матчей Кубка Конфедераций из Санкт-Петербурга.

Высокоскоростное оборудование спектрального уплотнения (DWDM) "Волга", разработанное компанией Т8, было установлено на стадионе "Санкт-Петербург - Арена". Пропускная способность организованного канала составила 100 Гбит/с.

На российском участке сети оборудование было использовано для передачи видеосигнала и данных в студии иностранных телевизионных каналов в Лондоне и Франкфурте.

Заместитель генерального директора компании Т8 Константин Марченко считает, что его компания очередной раз продемонстрировала высокую надежность DWDM-платформы "Волга". Он рассказал, что это уже второе  крупное спортивное событие, после Олимпиады 2014, в котором принимала участие Т8. В рамках программы по строительству объектов инфраструктуры связи к зимней Олимпиаде 2014 в Сочи была организована высокоскоростная DWDM-сеть, объединившая все крупные города и поселки Краснодарского края. Общая протяженность линий составила более 700 км, канальная скорость на разных участках - от 2,5 до 100 Гбит/с. 

Руководитель направления "Телекоммуникация, большие данные и HPC" ИТ-кластера Фонда "Сколково" Дмитрий Ходьков отметил, что разработки и продукты компании Т8 все уверенней выходят на рынок, за последние два года компания выиграла несколько конкурсов и обеспечила качественную, надежную работу выпускаемого оборудования. "Компания Т8 является одним из лидеров российского рынка телекоммуникационного оборудования. Этого результата компания добилась с помощью Фонда "Сколково", который дважды выделял гранты на разработку новых технологий. В настоящий момент компания совместно с фондом работает над реализацией новой задачи - формирование компании - национального чемпиона", - сказал Дмитрий Ходьков.

Еще одна компания - резидент "Сколково" "Рэйдикс" (RAIDIX) совместно с системным интегратором "ОКНО-ТВ Санкт-Петербург" предоставила для трансляции Кубка Конфедераций FIFA 2017 маспрограммно-аппаратный комплекс для американской телекомпании Fox Sports 1. Хранилище для видеоданных под управлением RAIDIX - часть комплексного решения от ОКНО-ТВ - официального подрядчика, который осуществлял развертывание систем технологического телевидения и коммуникационного центра для прямых трансляций.

"Рэйдикс" является разработчиком программной технологии RAIDIX Media, настроенной для работы с высочайшими нагрузками в медиаиндустрии и телевещании. Компания обеспечивает передачу видео без потери кадров,  гарантирует эффективность на всех этапах технологического процесса: при съемке, монтаже, перекодировании, вещании и архивном хранении. Видеоносители и монтажные станции и на базе RAIDIX используются телеканалами в России, США, других странах для постпроизводства и доставки контента - значимых спортивных мероприятий и популярных телешоу.

Исполнительный директор компании "Рэйдикс" Сергей Разумовский рассказал, что "Рэйдикс" уже давно специализируется на работе с медийным контентом и обеспечивает необходимую высокую производительность при работе с параллельными видеопотоками. 

Руководитель направления IoT, электроника, системы хранения, обработки и передачи данных IT-кластера Фонда "Сколково" Сергей Воинов отметил, что резиденты "Сколково" завоевывают все новые и новые ниши. Особенно важно, что компании-резиденты принимают участие в таких масштабных проектах мирового уровня, как Кубок Конфедераций, и делают это на самом высшем уровне.

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