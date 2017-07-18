Резиденты "Сколково" обезопасят электронный документооборот

Лидер российского рынка разработки автоматизированных бизнес-систем "Диасофт Платформа" и лучший российский финтех-стартап по версии Skolkovo Cybersecurity Challenge 2016, Finopolis 2016 и SWIFT2017 Oz Forensics пришли к соглашению о технологическом партнерстве и провели объединение программных платформ.

Компании-клиенты получили от резидентов "Сколково" возможности для биометрической идентификации и выявления цифровых подделок в формате единой программной реализации с продуктами "Диасофт Платформы". Генеральный директор "Диасофт Платформы" Константин Варов отметил, что перевод бизнес-процессов в онлайн и отказ от бумажного документооборота в пользу электронного невозможен без использования средств защиты от цифрового мошенничества.

АБС-решения, разработанные на платформе Diasoft Framework, поставляются совместно с модулями Oz PhotoExpert и Oz Biometry компании Oz Forensics. Это позволит эффективнее противодействовать цифровому мошенничеству в электронном документообороте, а так же при биометрической идентификации и верификации клиентов и сотрудников коммерческих структур.

Модуль Oz PhotoExpert автоматизирует проверку подлинности цифровых копий документов и выявляет цифровые подделки в электронных документах.

Модуль OzBiometry необходим для биометрической идентификации по фото и видео при работе с клиентами и контрагентами. Идентификация и аутентификация проводится через сопоставление полученных изображений с имеющимися базами фото и документов. Модуль может быть использован также для аутентификации и авторизации собственных сотрудников в локальной сети.

Генеральный директор и основатель Oz Forensics Артем Герасимов считает, что объединение функционала программных платформ – это естественная реакция на перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму. "Вердикты относительно поступивших фото и документов могут быть представлены в формате, который принят в организации для оценки инцидента. Полные отчетные документы кастомизируются под требования бизнес-процесса организации и всегда содержат полный набор нужной для расследования фрода информации. Например, в отчет могут быть включены текстовая и графическая информация об обнаруженных подделках, отображение измененных мошенниками областей документов или лиц, не соответствующих фотографии в паспорте", - рассказал Артем Герасимов.

Руководитель направлений Cloud, FinTech и EdTech кластера ИТ-технологий Фонда "Сколково" Павел Новиков считает, что возникновение партнерских отношений между резидентами "Сколково" - наглядный пример того, как работает инновационная экосистема, которая помогает развитию бизнеса компаний, в частности облегчает им поиск инвесторов, клиентов и партнеров, усиливает ценность предложения для финансовых организаций.