Фонд "Сколково" и Российские космические системы подписали договор о сотрудничестве

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Фонд "Сколково" и АО "Российские космические системы" (РКС) подписали договор о сотрудничестве. Документ предполагает совместную деятельность по поддержке, внедрению и коммерциализации разработок резидентов инновационного центра.
Договор стороны подписали в рамках XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Согласно документу, в "Сколково" будут созданы рабочие условия для партнерского центра РКС. Кроме того, планируется проведение совместных исследовательских программ с участием Сколковского института науки и технологий.
Основными направлениями сотрудничества станут: наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли; беспилотные авиационные системы и сервисы на их основе; системы промышленного мониторинга и оптимизации использования производственного оборудования; глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасения.
Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков считает, что подписание соглашения с таким игроком российской космической промышленности как РКС очень значимо для всей сколковской экосистемы. «Соглашение о сотрудничестве между Фондом "Сколково" и РКС является закономерным следствием накопленного опыта взаимодействия, включающего инвестиции РКС в компании-резиденты Фонда "Сколково". Мы ожидаем новых сделок и надеемся, что наши компании смогут войти в продуктовые цепочки РКС", - заявил Алексей Беляков.
АО "Российские космические системы" входит в госкорпорацию "Роскосмос", на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения.
Генеральный директор РКС Андрей Тюлин уверен, что привлечение потенциала высокотехнологичных стартапов, создающих уникальные рыночные продукты, является частью стратегии Российских космических систем. Андрей Тюлин отметил, что у РКС уже есть позитивный опыт сотрудничества в этом направлении с Фондом "Сколково", например, в создании уникальных решений для малых космических аппаратов. В перспективе - работа над решениями для навигации, дистанционного зондирования Земли и развития беспилотных авиационных систем.