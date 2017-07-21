Резидент "Сколково" открывает прокат самокатов в Финляндии

Резидент фонда "Сколково", компания "Самокат Шеринг", и муниципалитет финского города Эсппо запускают совместный пилотный проект по прокату самокатов, который продлится с августа по ноябрь текущего года.

Эсппо с населением в 250 тыс. человек располагается в 19 км от столицы Финляндии Хельсинки. Предполагается, что услуга будет востребована у студентов и преподавателей университета Аалто, а также работников местного технопарка, расположенного в районе Отаниеми.

Арендовать самокаты, которых пока 60 штук, можно с помощью смартфона с мобильным приложением, доступным на App Store, Google Play или на сайте "Самокат Шеринг", и банковской карты.

Финансируется проект из бюджета города и университета Аалто, ожидается привлечение дополнительных средств - вопрос об этом рассматривается в Финском агентстве финансирования технологий и инноваций "Текес".

Сооснователь компании "Самокат Шеринг" Василий Быков считает, что самокаты незаменимы при преодолении небольших расстояний, например, для экскурсий или для того, чтобы доехать от ближайшей остановки общественного транспорта до дома или работы. "Наша служба проката по функциям дополняет прокат велосипедов. Примерно 50% поездок на арендованных велосипедах по дальности менее 1 км – для того, чтобы преодолеть такую дистанцию, вполне достаточно воспользоваться самокатом", - заметил Василий Быков.

Другой сооснователь компании "Самокат Шеринг" Сергей Писаренко отметил, что технопарк Хельсинки очень эффективен в привлечении новых компаний и инвестиций. "Для нас были открыты все двери, мы встретились и провели переговоры практически со всеми, кто был нам нужен – со всей хельсинской инновационной тусовкой. Это помогло нам очень быстро добиться поставленной цели. Впрочем, мы отдаем себе отчет в том, что впереди еще немало проблем, потому-то мы и решили начать с пилотного проекта", - сказал он.

Идея запуска проката самокатов появилась у Василия Быкова и Сергея Писаренко в 2016 году, когда они приехали на стартап-выставку и конференцию Slush в Хельсинки. Проект сразу же обсудили с представителями "Текеса". Делегация от финского агентства финансирования технологий и инноваций вскоре посетила Москву и в итоге был составлен план реализации проекта.

Старший проектный менеджер по направлению "Энергетика" кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Илья Киселев верит в успех предприятия: "Существует высокий спрос на такие проекты как в мегаполисах, так и в городах с небольшим населением. Фонд готов поддерживать разработчиков по данному направлению. "Самокат Шеринг" уже успешно реализует пилотный проект по шерингу самокатов на территории инновационного центра "Сколково", где размещены две точки аренды. Пилотный проект в Эсппо даст возможность продемонстрировать концепцию европейским потребителям".

В случае успеха планируется распространить сеть проката на всю Финляндию, Швецию, Норвегию, а потом и на другие страны Евросоюза.