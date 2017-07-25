Резидент "Сколково" привлек инвестиции игроков рынка цифровой медицины

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Резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", компания "ЮНИМ" (UNIM), которая разработала сервис дистанционной диагностики онкологических заболеваний, привлекла инвестиции от стратегического инвестора на рынке цифровой медицины компании Medme.
Сумма сделки, в результате которой Medme вошла в акционерный капитал UNIM, не разглашается, однако известно, что сама компания была оценена в $2 млн. Инвестиционное соглашение было заключено при содействии Инвестиционной службы Фонда "Сколково".
UNIM первой в России внедрила технологию Digital Pathology в онкологическую диагностику. Благодаря новому сервису пациенты дистанционно могут обратиться за консультацией к лучшим экспертам международного уровня.
В 2016 году число пользователей системы Digital Pathology выросло более чем в два раза и достигло 1400 специалистов. К сервису имеют доступ специалисты-патологи из России, Германии, США, Великобритании и других стран мира. В России дистанционную онкодиагностику по системе, разработанной UNIM, проводят 10 федеральных и региональных онкологических центров.
Основатель и руководитель компании UNIM Алексей Ремез подчеркнул, что цель компании не просто разработать хороший продукт, но и внедрить новые технологии в процесс постановки онкологического диагноза. Компания реализовала амбициозную и интересную задачу - стать лидером на рынке онкоморфологической диагностики в России.
Управляющий партнер Medme Илья Слуцкий заявил, что считает направление удаленной интерпретации и диагностики крайне перспективным. "Сегодня во всех странах мира гистологические и иммуногистохимические исследования являются единственным окончательным диагностическим методом. Одновременно во многих населенных пунктах не только России, но и мира существует огромный дефицит специалистов-патологов. Сервис UNIM позволяет решать эту проблему", - сказал он.
Проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Вера Рыбко рассказала, что поддержка UNIM Фондом "Сколково" началась после победы компании в номинации "Система для диагностики" конкурса "ОнкоБиоМед 2015". Тогда команда получила статус резидента Фонда и финансирование на развитие системы поддержки принятия решения при постановке диагноза.
В 2016 году UNIM стала финалистом конкурса Startup Village и получила также поддержку Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). За последний год компания показала ускоренный рост, увеличив свою выручку на 150%.