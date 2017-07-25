Резидент "Сколково" привлек инвестиции игроков рынка цифровой медицины

Резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", компания "ЮНИМ" (UNIM), которая разработала сервис дистанционной диагностики онкологических заболеваний, привлекла инвестиции от стратегического инвестора на рынке цифровой медицины компании Medme.

Сумма сделки, в результате которой Medme вошла в акционерный капитал UNIM, не разглашается, однако известно, что сама компания была оценена в $2 млн. Инвестиционное соглашение было заключено при содействии Инвестиционной службы Фонда "Сколково".

UNIM первой в России внедрила технологию Digital Pathology в онкологическую диагностику. Благодаря новому сервису пациенты дистанционно могут обратиться за консультацией к лучшим экспертам международного уровня.

В 2016 году число пользователей системы Digital Pathology выросло более чем в два раза и достигло 1400 специалистов. К сервису имеют доступ специалисты-патологи из России, Германии, США, Великобритании и других стран мира. В России дистанционную онкодиагностику по системе, разработанной UNIM, проводят 10 федеральных и региональных онкологических центров.

Основатель и руководитель компании UNIM Алексей Ремез подчеркнул, что цель компании не просто разработать хороший продукт, но и внедрить новые технологии в процесс постановки онкологического диагноза. Компания реализовала амбициозную и интересную задачу - стать лидером на рынке онкоморфологической диагностики в России.

Управляющий партнер Medme Илья Слуцкий заявил, что считает направление удаленной интерпретации и диагностики крайне перспективным. "Сегодня во всех странах мира гистологические и иммуногистохимические исследования являются единственным окончательным диагностическим методом. Одновременно во многих населенных пунктах не только России, но и мира существует огромный дефицит специалистов-патологов. Сервис UNIM позволяет решать эту проблему", - сказал он.

Проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Вера Рыбко рассказала, что поддержка UNIM Фондом "Сколково" началась после победы компании в номинации "Система для диагностики" конкурса "ОнкоБиоМед 2015". Тогда команда получила статус резидента Фонда и финансирование на развитие системы поддержки принятия решения при постановке диагноза.

В 2016 году UNIM стала финалистом конкурса Startup Village и получила также поддержку Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). За последний год компания показала ускоренный рост, увеличив свою выручку на 150%.