Технологии сколковской компании вошли в реестр отечественного ПО

Разработка резидента ИТ-кластера Фонда "Сколково", компании Group-IB, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных, созданных в соответствии с поправками к закону 188-ФЗ. Этот документ ограничивает закупку российскими госструктурами зарубежного программного обеспечения, если в стране существует отечественный аналог.

Предложение от Group-IB стало первым включенным в реестр решением такого рода. Secure Bank направлено на защиту онлайн-кабинетов клиентов дистанционного банковского обслуживания, а Secure Portal обеспечивает защиту онлайн-кабинетов в ритейле и других типах бизнеса.

Специалисты объясняют, что это, по сути, единственное на данный момент решение очень широкого спектра, способное обеспечить онлайн-защиту клиентов бизнеса. И оно проверено на российском рынке – в прошлом году Group-IB выиграла тендер Сбербанка на защиту 50 млн пользователей "Сбербанк онлайн", обойдя американский интернет-гигант IBM.

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков рассказал, что Secure Bank и Secure Portal позволяют отражать угрозы и выявлять мошенничество еще на стадии его подготовки. "Для нас было бы честью защищать также и популярные государственные порталы, такие как "Госуслуги" или "Активный гражданин", от мошеннических проникновений в личные кабинеты граждан", - сообщил Илья Сачков.

"Group-IB – участник "Сколково" с 2011 года. По итогам 2016 года технологии и решения, разработанные при поддержке Фонда "Сколково", позволили компании занять лидирующие позиции в России и стать знаковым игроком на зарубежном рынке. Так, в частности, компания была названа в числе семи самых влиятельных игроков в сфере информационной безопасности по версии Business Insider", - рассказал директор по операционной работе ИТ-кластера Фонда "Сколково" Сергей Ходаков.

Решения Secure Bank/Secure Portal уже сейчас защищают миллионы пользователей.

Group-IB – одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий. Для предотвращения кибератак Group-IB поставляет решения из линейки продуктов по раннему выявлению угроз. Компания - постоянный член Всемирного экономического форума, имеет крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе.