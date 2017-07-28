Резидент "Сколково" привлек инвестиции в размере $3 млн

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Резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково", компания "Смартфин", развивает сервис мобильного эквайринга 2can с использованием смартфонов или планшетов и платежных mPOS-терминалов (мобильные точки продаж). Фонды под управлением Da Vinci Capital и Inventure Partners инвестировали в проект $3 млн.
Платформа, разработанная компанией "Смартфин", позволяет малому и среднему бизнесу работать в рамках нового закона об онлайн-кассах. По нормативно-правовому акту, торговые точки, оборудованные кассами старого образца, должны были к 1 июля 2017 года установить оборудование, позволяющее автоматически передавать данные о покупках в налоговые органы. Предприниматели на патентной системе и плательщики единого налога на вмененный доход обязаны установить онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.
Платформа "Смартфин" - это кассовое решение, интегрированная с ним облачная товароучетная система и платежный модуль, который обеспечивает прием банковских карт. Также появится возможность принимать оплату прямым списанием со счетов в банках, в том числе с использованием QR-кодов, и с интернет-кошельков, включая AliPay, WeChat. Предполагается, что по итогам 2017 года оборот кассовых устройств компании составит 70 млрд рублей.
Генеральный директор компании "Смартфин" Дмитрий Богдашев рассказал, что сегодня компания зарабатывает на комиссии с трансакций, которая может достигать 2,75%. В 2016 году выручка компании составила более 68 млн рублей, убыток — 88 млн рублей. Ожидается, что компания выйдет на безубыточность в первом квартале 2018 года. Часть полученных инвестиций будет направлена на совершенствование и продвижение продукта — кассового решения для среднего и малого бизнеса, соответствующего требованиям закона об онлайн-кассах.
Руководитель направления IoT, электроника, системы хранения, обработки и передачи данных ИТ-кластера Фонда "Сколково" Сергей Воинов уверен, что закон об онлайн-кассах открывает новые горизонты для компании "Смартфин", которая делает работу маленьких точек продаж удобной и прозрачной. "Решение компании отлично ложится в концепцию цифровой экономики в плане цифровизации сферы торговли, которая занимает существенную долю ВВП страны. ИТ- кластер Фонда "Сколково" готов оказать компании поддержку во взятии новых высот – уже на международном рынке. По оценкам "Сколково" и компании "Смартфин", особенно интересными применительно к технологии, бизнес-модели и доступности для компании выглядят рынки Юго-Восточной Азии", - сообщил Сергей Воинов.
Разработку уже оценили по достоинству российские компании, что подтверждает лидирующее положение "Смартфина" на рынке подобных систем и рост выручки.