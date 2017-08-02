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Резидент "Сколково" начал автоматизацию бизнес-процессов в американской компании

Наука Технологии будущего
2 августа, 12:37 UTC+3

Компания Comindware начала сотрудничество с крупнейшим в США медстраховщиком Anthem Inc.

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© Сколково

Крупнейший медстраховщик США Anthem Inc. расширил сферу деятельности функцией контроля качества медицинского страхования по всей стране. Сколковская компания Comindware привлечена для реализации этого проекта.

Резидент кластера информационных технологий Фонда "Сколково" внедрил цифровую low-code платформу, которая способствует быстрому управлению бизнес-процессами предприятия. Comindware Business Application Platform – это работа с данными и документами, управление бизнес-процессами (BPMS), кейсами (ACM).

Anthem Inc. удалось снизить операционные издержки и увеличить скорость обработки жалоб на медицинское обслуживание. Это стало возможным благодаря замене бумажных форм для размещения жалоб на веб-формы.  На смену громоздким Excel-файлам пришла автоматизированная система отчетности, что позволило свести к минимуму бумажный документооборот компании.  

Благодаря решению Comindware обеспечены условия для прозрачности бизнес-процессов Anthem Inc., затрагивающих деятельность нескольких департаментов. В планах руководства американской компании расширение области применения цифровой платформы.  

Основатель и президент компании Comindware Максим Цыпляев считает, что решение Comindware стало единой средой для всех участников сквозных бизнес-процессов компании Anthem Inc., которые будут проходить автоматизацию в рамках дальнейшей трансформации ИТ-инфраструктуры.

Руководитель Центра автоматизации бизнес-процессов и облачных решений ИТ-кластера Фонда "Сколково" Антон Пронин рассказал, что за текущий год это уже третье внедрение решения Comindware в крупной сетевой компании на рынке США. "Для сетевых организаций критично иметь решение, способное гибко и быстро перестраиваться под постоянно изменяющиеся бизнес-процессы. Low-code платформа Comindware без труда позволяет это сделать", - считает Антон Пронин.

Компания Comindware – инновационная российская компания с офисами в США и Европе. Среди разрабатываемых на новой платформе решений - управление продажами (CRM), бюджетированием, заказами, работой с поставщиками (SRM), отгрузками, процессами HR и делопроизводства, задачами и поручениями, а также MDM, ITSM. 

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