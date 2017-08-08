Резидент "Сколково" привлек 110 млн рублей инвестиций

Компания "Оптогард Нанотех", резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда "Сколково", привлекла финансирование от промышленной группы "Гарант", инвестирующей в индустриальные проекты. Инвесторы и основатели компании после сделки стали партнерами и взаимовыгодно распределили доли в уставном капитале ООО "Оптогард Нанотех".

"Оптогард Нанотех" занимается разработкой технологии, не имеющей аналогов мире. Это лазерно-плазменная установка для нанесения вне вакуума сверхтвердых покрытий и упрочнения металлов и сплавов. После обработки материал приобретает характеристики, не доступные для традиционных методов и технологий, и это позволяет решать многие проблемы, стоящие перед промышленностью в разных отраслях.

Генеральный директор "Оптогард Нанотех" Павел Смирнов считает, что основной успех сделки заключается в том, что компания обрела в лице инвесторов не просто источник финансирования, а полноценных участников проекта. По мнению Смирнова, эта сделка доказывает, что в России появляется культура инвестирования в промышленные высокотехнологичные проекты, и это в конечном итоге приведет к переходу российской промышленности на рельсы инновационного развития.

Сделку с нулевой стадии до стадии получения финансирования сопровождал Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) "Сколково".

Управляющий партнер ЦИС "Сколково" Антон Пушков рассказал, что сделка была простой, с одной стороны, и неимоверно сложной – с другой. "Ее простота заключалась в заинтересованности инвесторов в ее заключении, скорости принятия ими решений и отсутствии у них невыполнимых и завышенных требований к сколковскому стартапу. Сложность сделки была обусловлена серьезной суммой предоставляемого инвесторами целевого финансирования, что требовало скрупулезной работы над всеми документами сделки, в которых должны были быть учтены интересы каждой из сторон".

Проект будет реализован на базе Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЛФ СО РАН). Он подразумевает сборку с нуля многофункциональной лазерно-плазменной установки и выведение ее в опытно-промышленную эксплуатацию с последующим перемещением в Нижегородскую область.

Финансовый директор промышленной группы "Гарант" Елена Гречихина не сомневается, что инвестирование в проект компании "Оптогард Нанотех" – это разумные вложения в инновационное развитие российской промышленности, а целью является не только извлечение прибыли, но и создание полномасштабного высокорентабельного инновационного производства на основе лазерно-плазменных технологий.