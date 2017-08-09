Пользователи приложения "Кошелек" получили новые возможности

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Компания CardsMobile, резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково" выпустит новые и загрузит существующие мобильные карты лояльности 10 брендов сети Inventive Retail Group: re:Store, Samsung, Sony Centre, Nike, STREET BEAT, ROOKIE, LEAP, LEGO, kid rocks и UNOde50.
Уже сейчас услугой могут воспользоваться миллионы клиентов сети. Сегодня пользователи приложения могут выпускать новые карты лояльности и переносить в приложение существующие карты Inventive Retail Group. Пользователям стали доступны: удобная идентификация на кассе, доступ к балансу бонусных баллов.
Изменения стали возможными благодаря интеграции "Кошелька" с платформой RightWay компании "ЛАНИТ Омни", поставщика CRM-решения для брендов группы компаний Inventive Retail Group.
"Кошелек" с 2013 года предоставляет своим клиентам - владельцам смартфонов - возможность перенести свои карты в телефон. Приложение сегодня заменяет бумажник, оно агрегирует в телефоне банковские, транспортные, скидочные карты, купоны и подарочные сертификаты. "Кошелек" установлен уже на 4,5 миллиона смартфонов.
Среди партнеров сервиса М.Видео, "Спортмастер", SELA, Ostin, Mascotte, "Рив Гош", "Улыбка Радуги", О’КЕЙ.
CRM-решение RightWay позволяет отслеживать историю продаж и осуществлять все коммуникациями с клиентами, кроме того, программа поддерживает единую базу покупателей online и offline, обеспечивает единые стандарты коммуникаций для любого канала продаж.
Операционный директор приложения "Кошелек" Филипп Шубин рассказал, что клиенты 10 популярных брендов, представленных в 36 городах России, смогут почувствовать преимущества шопинга с приложением "Кошелек". Интеграция с RightWay от "ЛАНИТ Омни" позволяет не просто быстро "узнать" клиента на кассе фирменных магазинов сети Inventive Retail Group, но и предоставить пользователям приложения "Кошелек" доступ к полнофункциональному личному кабинету программ лояльности.
Генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков подчеркнул, что интеграция с проектом "Кошелек" через CRM RightWay - это один из примеров улучшения коммуникации с клиентом. Подобное приложение поможет сделать процесс покупки легче и приятнее как для покупателя, так и для продавца.
Директор Центра инновационных технологий для ритейла ИТ-кластера Фонда "Сколково" Ольга Стрелова заметила: "Десять брендов компании Inventive Retail Group - это десять карт лояльности, которые у покупателя теперь всегда с собой, в приложении "Кошелек". Она сообщила, что покупки для всей семьи можно совершать из единого приложения. Ольга Стрелкова рассказала, что в "Сколково" всегда готовы поддерживать проекты, способные с помощью современных технологий облегчить и сделать удобнее нашу повседневную жизнь .