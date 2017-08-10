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Резидент "Сколково" и "ГЛОНАСС" обеспечат транспортную безопасность

Наука Технологии будущего
10 августа, 14:52 UTC+3

Компании объединят научно-технический потенциал для разработки интегрированной платформы управления рисками на транспорте

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© Сколково

Компания "Скайтрэк" и государственная компания АО "ГЛОНАСС" заключили партнерское соглашение в сфере использования спутниковых навигационных технологий для решения основных социально-экономических задач развития страны.

Компании объединят научно-технический потенциал для разработки интегрированной платформы управления рисками на транспорте и раннего предупреждения террористических угроз с использованием спутниковых навигационных технологий, методов и средств машинного обучения и видеоанализа.

Заместитель генерального директора по технической политике АО "ГЛОНАСС"  Павел Соловьев считает, что инициатива по разработке и внедрению инновационных решений в области транспортной безопасности является закономерным ответом на проблему роста уровня аварийности на дорогах РФ по вине водителей и конечно на появление новых видов угроз со стороны террористических организаций, которые используют транспорт в качестве инструмента планирования и совершения террористических актов.

"ЭРА-ГЛОНАСС", АО "ГЛОНАСС" - является оператором государственной автоматизированной информационной системы и обладает  навигационно-информационной платформой, которая позволяет получать  данные  о местоположении транспортных средств и дорожно-транспортных  происшествиях в  масштабах страны. Специалисты уверены, такая ценная  информация позволит предупреждать негативные происшествия на транспорте, снизить количество аварий по вине водителей на 70%.

Сколковская компания имеет опыт построения высокопроизводительных систем обработки больших объемов данных, использования статистических методов и технологий машинного обучения для решения задач прогнозирования событий и поведенческих сценариев. Объединение с технологиями видеоанализа, с системой определения психофизиологического состояния человека, со средствами  биометрии  и данными ГЛОНАСС  в новой платформе позволит обеспечить эффективный мониторинг водителей транспортных средств.

Генеральный директор "Скайтрэк" Илья Гоценко считает, что сегодня существует запрос общества на все виды безопасности и в первую очередь  людей интересует безопасность на транспорте, защита от терроризма.  Илья Гоценко уверен, что для решения этих задач необходимо использовать любые источники информации, технологии искусственного интеллекта и геопозиционирования станут основой таких систем.

Компания "Скайтрэк" стала одной из трех компаний участников проекта под эгидой Агентства стратегических инициатив и отраслевого союза НейроНет по созданию комплексной системы транспортной безопасности с использованием нейротехнологий и прогнозного моделирования. Кроме нее в проекте задействованы  компания "Нейроком" (Москва) и "Нейротонус" (Санкт-Петербург). 

Уже в текущем году предполагается проведение тестовых испытаний системы  на одном из транспортных предприятий пилотного региона.   

АО "ГЛОНАСС" и "Скайтрэк" работают над созданием тестового демонстрационного стенда на территории Технопарка "Сколково", в нем будут собраны  образцы оборудования. Информация стенда даст возможность другим заинтересованным компаниям представить и протестировать свои технологии по обозначенному  направлению. "Сколково" станет основной площадкой для разработки новых продуктов и проведения научно-исследовательских работ.

 Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин рассказал, что подобные проекты представляют собой пример применения разработок  резидентов  "Сколково" в критически важных направлениях экономики и социальной сферы страны. "Кроме того, здесь мы видим очевидную  роль Агентства стратегических инициатив как генератора идей и "поставщика" новых проектов. Мы будем рады объединить возможности АСИ и "Сколково" для достижения общей цели", - заверил Константин Паршин. Он отметил, что создание проектных групп и партнерских объединений между участниками "Сколково" и ведущими государственными компаниями является одной из приоритетных задач  инновационной деятельности Фонда. 

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