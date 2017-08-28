Резидент "Сколково" предложил усовершенствовать оплату электрической зарядки

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Оплачивать зарядку электротранспорта, в том числе электросамокатов, гироскутеров, электромобилей, станет возможным при помощи бесконтактной оплаты.
Совместная разработка компаний "Клинтек" и Uniteller позволит электрозаправкам получить конкурентное преимущество, связанное с повышением удобства для пользователей, пункты заправки включат в единую систему "интернета вещей".
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках бизнес-миссии Фонда "Сколково" в Калининград. Договор заключен между резидентом ИТ-кластера Фонда "Сколково" компанией Uniteller и ООО "МИП "Клинтек" - малым инновационным предприятием, созданным при Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Стороны договорились о совместной работе над проектом бесконтактной оплаты услуг зарядной станции для электромобилей. Актуальность подобного вида сервиса сегодня высока из-за распространения таких форм электрического транспорта, как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи. Минпромторг РФ предложил проект программы развития электрического транспорта до 2025 года, в нем предусматриваются монетарные и немонетарные меры поддержки и стимулирования использования такого транспорта.
Сегодня ООО "МИП "Клинтек" ведет разработку линейки станций для заправки электротранспорта (ЭЗС) - уличных, домашних и корпоративных (220В 16А schuko - 3,3 кВт; 380В 32А Mode 2 - 22 кВт; 380В 32А Mode 2 - 22 кВт). Проработаны вопросы по интерфейсу с функциями управления, мониторингу, осуществляемому электрозарядными станциями, биллингу интерактивной картой с нанесенными на нее ЭЗС, а также обмену данными между автомобилем, ЭЗС и пользователем.
Генеральный директор компании Uniteller Алексей Богаткин уверен, что появление бесконтактной оплаты для станций подзарядки электромобилей - это серьезный и инновационный шаг для отрасли. Он отметил, что в компании следят за тенденциями в сфере электронных платежей и стремятся оперативно предоставлять современные сервисы своим клиентам, тем самым создавая оптимальные условия для их работы в России.
Эксперты отмечают, что проблемой многих зарядных станций российского производства является несовершенство систем оплаты, тогда как в Европе действуют системы оплаты станций при помощи мобильных приложений и партнерских сервисов, обеспечивающих удобство оплаты услуг.
Руководитель Центра автоматизации бизнес-процессов и облачных решений ИТ-кластера Фонда "Сколково" Антон Пронин обратил внимание на то, что актуальность удобства в обслуживании и скорости оплаты электрических заправок будет с каждым днем стремительно расти. "Электрические средства передвижения, такие как электромобиль, электросамокат, гироскутер, моноколесо, становятся привычным явлением в нашей повседневной жизни", - отмечает Антон Пронин. По его мнению, проект является важным шагом в области распространения электрического "топлива" и бесконтактных технологий оплаты.