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Представители HorizonX, подразделения Boeing, посетили Инновационный центр "Сколково"

Наука Технологии будущего
31 августа, 18:56 UTC+3

Цель визита - поиск прорывных идей в аэрокосмической отрасли

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Руководители компании HorizonX, подразделения Boeing, посетили Инновационный центр "Сколково", который стал одной из первых международных площадок, куда представители американского производителя самолетов прибыли в поиске прорывных идей.

Цели, стоящие перед HorizonX, – отслеживание  новых бизнес-моделей, рыночных тенденций и технологий, развитие отношений со стартапами и другими нетрадиционными компаниями за счет использования мощного потенциала крупнейшей аэрокосмической корпорации в мире. Через подразделение HorizonX компания Boeing намеревается осуществлять целевое финансирование новых предприятий, внедрять "инкубаторные программы".

Совместная деятельность Boeing и Инновационного центра "Сколково" продолжается почти восемь лет, в июне 2016 года компания открыла в ИЦ Авиационный учебный и научно-исследовательский центр.

Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко отметил, что компания очень ценит сотрудничество со "Сколково". "Мы заинтересованы в совместном поиске инновационных идей, поскольку это откроет значительные возможности для развития компании Boeing в качестве глобального промышленного лидера", - сообщал Сергей Кравченко.

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов считает, что размещение в иннограде Авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing оказало существенное влияние на экосистему "Сколково". Игорь Дроздов подчеркнул, что Центр становится полюсом притяжения стартапов,  студентов и преподавателей Сколковского института науки и технологий, а так же  крупных индустриальных партнеров, которые так же, как Boeing, создали в "Сколково" свои исследовательские центры. Свою задачу председатель правления Фонда "Сколково" видит в содействии развитию технологий, а тот факт, что Авиационный центр Boeing посещают представители руководства Horizon-X, подразделения, отвечающего за инновации, по мнению Сергея Дроздова,  внушает надежду – этот  визит откроет новую страницу в сотрудничестве.

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