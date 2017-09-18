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Компании из "Сколково" участвуют в форуме европейской индустрии ритейла

Наука Технологии будущего
18 сентября, 16:33 UTC+3

Организаторы отмечают, что дебют сколковских компаний на Paris Retail Week - самая масштабная европейская бизнес-миссия участников фонда

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© Сколково

Девять сколковских компаний приехали в Париж на Paris Retail Week, неделю ритейла, которая  начнется 19 сентября.

На форуме запланированы два основных события E-Commerce Paris - конференция в области цифрового ритейла и Digital(in)Store - шоу, посвященное цифровизации торговли и дистрибуции. Участники считают, что форум - отличная площадка для продвижения решений на мировой рынок. В ближайшее время четыре компании из "Сколково" из числа участников форума планируют открыть представительства в Европе. Одна из команд - недавние студенты Сколтеха. Организаторы отмечают, что дебют сколковских компаний на Paris Retail Week - самая масштабная европейская бизнес-миссия участников фонда.

Директор Центра инновационных технологий для ритейла ИТ-кластера Фонда "Сколково" Ольга Стрелова считает, что помощь стартапам в развитии международных продаж является одной из ключевых задач фонда: "На стенде Paris Retail Week представлены десять разноплановых решений для ритейла и FMCG сколковских компаний, которые уже имеют значительные обороты в России и готовы выходить на новые рынки. Часть стартапов, участвующих в поездке, уже сотрудничает с европейскими сетями и производителями, и присутствие на парижской выставке поможет им укрепить свои позиции на зарубежных рынках. А тем, кто только планирует экспансию, общение на стенде поможет изучить спрос на свои решения в Европе и сравнить себя с конкурентами".

Например,чтобы проверить удобство обуви, сколковская компания TRY.FIT предлагает разработку, которая позволяют покупателю за считанные секунды подобрать подходящую обувь, учитывающую биомеханику и индивидуальные особенности стопы. В одном из российских магазинов 50% примеривших обувь покупали ее. По мнению гендиректора TRY.FIT Вагана Мартиросяна, это очень хороший показатель.

Разработку, которая помогает выбрать одежду на фигуру, используя цифровой аватар и 3-D сканер, предлагает компания TEXEL. Решение тоже уже отлично себя зарекомендовало в цифровой примерочной в гипермаркете МЕГА Белая Дача в Москве.

В дни работы Paris Retail Week на стенде "Сколково" каждый день будут проходить специальные сессии. 19 сентября семинар будет посвящен тому, как цифровые технологии могут трансформировать розницу в оффлайне. В среду пройдет сессия об улучшении покупательского опыта; в четверг тема - доставка товара и т.д. "Все эти темы предложил организатор как самые востребованные, - поясняет Ольга Стрелова. - Нашим стартапам есть что по ним рассказать".

Кроме работы на выставке, участники бизнес-миссии, проведут переговоры с крупнейшими европейскими акселераторами.

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