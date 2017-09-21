Резидент "Сколково" победил в конкурсе на лучший инновационный продукт

Резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково" признан лучшим в номинации "Информационные технологии и радиоэлектроника".

Компания "Рэйдикс" стала первой в соревновании, организованном правительством Санкт-Петербурга - "Лучший инновационный продукт 2017". В этом году призовой фонд конкурса составил 6,25 млн руб. Организатором выступил Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Награждение победителей состоялось в рамках X Петербургского международного инновационного форума в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Участниками конкурса стали коммерческие организации, работающие на территории Санкт-Петербурга.

"Рэйдикс" - ведущий поставщик систем хранения данных. Используя собственную, запатентованную в России и США, технологию помехоустойчивого кодирования и обширную научную базу, компания предлагает отечественное решение для управления отдельными серверами СХД и построения масштабируемых высокопроизводительных кластеров из множества узлов хранения.

Кроме ИТ, премии присуждались в таких сферах как строительство, ЖКХ, медицина, биотехнология, машиностроение и фармацевтика, энергетика и композиционные (полимерные) материалы.

Исполнительный директор "Рэйдикс" Сергей Разумовский отметил, что его компания не только расширяет партнерскую сеть в России, но и создает международную экосистему программно-определяемых СХД на базе RAIDIX.

Компания работает с партнерами в 35 странах мира и наращивает объемы продаж в развивающихся регионах, включая Латинскую Америку, Южную и Юго-Восточную Азию и Дальний Восток. Решения "Рэйдикс" уже используются голливудскими киностудиями, администрациями южнокорейских мегаполисов, крупными вычислительными центрами в Германии и Японии и многими другими заказчиками.

Для "Рэйдикс" победа стала признанием вклада в развитие российской и петербургской ИТ-инфраструктуры. Среди заказчиков систем хранения данных под управлением RAIDIX - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ), Мариинский театр, Кунсткамера (МАЭ РАН), Горный университет.

Руководитель направления IoT, электроника, системы хранения, обработки и передачи данных IT-кластера Фонда "Сколково" Сергей Воинов считает, что компания “Рэйдикс” - один из флагманов ИТ-кластера Фонда "Сколково". Воинов рассказал, что компания зарекомендовала себя как один из лучших в мире поставщиков решений в своем классе: "Это подтверждается ее успехами как на российском, так и на международном рынках. Продукты "Рэйдикс" имеют действительно широкое индустриальное применение - от музеев и киностудий до промышленных объектов".

Сегодня "Рэйдикс" имеет собственную исследовательскую лабораторию, занимающуюся созданием интеллектуальных алгоритмов работы с данными на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Компанией зарегистрировано больше 10 технологических патентов в России и США.