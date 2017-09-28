В "Сколково" состоится международная конференция Skolkovo Cyberday 2017

Конференция Skolkovo Cyberday 2017, которая пройдет в Инновационном центре "Сколково" 25 октября, посвящена актуальным вопросам развития технологий в области кибербезопасности.

На форуме соберутся эксперты, которые обсудят развитие и будущее отрасли. Организатором ежегодного мероприятия стал кластер информационных технологий Фонда "Сколково".

Стремительное развитие современных платежных технологий, интернета вещей, облачных систем создает не только преимущества, но и новые угрозы для компаний и пользователей. Появляются кадровые, технологические и экономические риски. Как обезопасить себя на рынке, где наступает новая эра искусственного интеллекта? На конференции на эти и подобные вопросы будут искать ответ квалифицированные специалисты. Доклады представят теоретики и практики в сфере информационной безопасности, среди них: президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA, заместитель генерального директора по технологиям и развитию бизнеса "Информзащита" Евгений Климов, генеральный директор компании "Лавина Пульс" Андрей Масалович, программный директор IBM Security Tiger Team Michel Bobillier, ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ Олег Бакшинский, генеральный директор SolidSoft Денис Гамаюнов, директор по операционной работе кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Сергей Ходаков и многие другие.

Цель конференции организаторы обозначили как "Определение новых технологических подходов и решений, которые могли бы обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции информационных технологий в бизнес процессы компаний".

Директор по операционной работе кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Сергей Ходаков считает, что развитие технологий информационной безопасности является приоритетным направлением деятельности кластера информационных технологий. "Мы рады поделиться наработанным опытом в рамках Skolkovo Cyberday 2017. Среди клиентов наших участников: Сiti, Microsoft, Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Qiwi и другие. Многие из реализованных проектов в области ИБ уже завоевали лидерские позиции и признаны на международном уровне. Так, была реализована первая в мире технология квантового блокчейна; разработана одна из лучших систем в мире по предотвращению кибератак и обнаружению киберугроз, которой аналитики из Forrester присудили второе место из 30 мировых аналогов. Кроме того, создана программная платформа для определения подлинности цифровых документов и защиты от цифрового мошенничества, занявшая призовые места на международных конкурсах проектов - SWIFT Innotribe 2017 и Slush Singapore 2017", - рассказал Сергей Ходаков.

Основными темами конференции Skolkovo Cyberday 2017 станут: "Ключевые проблемы кибербезопасности банковской отрасли"; "Искусственный интеллект и будущее кибербезопасности"; "Роль социальных, поведенческих и инновационных решений в области кибербезопасности"; "Ключевые проблемы информационной безопасности облачных сервисов".

Кроме докладов на актуальные темы, в рамках конференции состоится финал школы кибербезопасности, которая будет проходить накануне Skolkovo Cyberday - с 23 по 25 октября. Специалисты Лаборатории Касперского, Positive Technologies, SiteSecure, преподаватели-практики Московского политехнического университета проведут серию мастер-классов. Также состоится конференция "Реальность и практика ИБ в АСУ ТП", на которой представители ведущих российских предприятий поделятся своим практическим опытом внедрения систем информационной безопасности в автоматизированные системы управления технологическим процессом. Ожидается и выставка инновационных проектов технологических компаний, на ней представят перспективные разработки информационной безопасности от компаний-резидентов Фонда "Сколково".