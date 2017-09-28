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Резидент "Сколково" выходит на рынок Японии

Наука Технологии будущего
28 сентября, 14:36 UTC+3

Российская компания DATADVANCE заключила соглашение о дистрибуции своей продукции с японской SCSK Corporation

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Резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково" компания DATADVANCE заключила соглашение о дистрибуции своего программного обеспечения pSeven и pSeven Core на японском рынке.

DATADVANCE - ведущий российский разработчик программного обеспечения в области анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования. Задача компании - создание и совершенствование эффективного и удобного программного инструментария, позволяющего клиентам существенно сократить временные и финансовые затраты на создание инновационных продуктов и повысить их качество и технические характеристики.

Соглашение DATADVANCE заключила с SCSK Corporation - транснациональной  ИТ-компанией, базирующейся в Японии. SCSK Corporation - эффективная компания в сфере ИТ-услуг в регионе, в ее команде трудятся высококвалифицированные инженеры, специализирующихся в области CAE. Этот факт, уверены специалисты, позволит российской компании успешно продвигать всю линейку продуктов pSeven.  

SCSK Corporation была создана в октябре 2011 года путем слияния компаний Sumisho Computer Systems Corporation и CSK Corporation. Сегодня SCSK Corporation предоставляет большой спектр услуг, включая системную интеграцию, управление ИТ-инфраструктурой, продажи программного обеспечения и аппаратных средств.  Дочерние компании SCSK расположены по всему миру и образуют глобальную сеть, связывающую пять главных регионов, - Японию, США, Европу, Китай и остальную часть Азии.  Эта сеть позволяет SCSK предоставлять услуги по внедрению, технической поддержке и эксплуатации систем в 38 странах, в которых расположено более 200 офисов компании.

Сотрудничество DATADVANCE с CSK Corporation позволит сколковской компании увеличить клиентскую базу. Кроме того, потенциальные клиенты смогут на месте получать помощь в использовании программного обеспечения от DATADVANCE.

Сооснователь и президент компании DATADVANCE Сергей Морозов рассказал, что его команда уже несколько лет работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в Корее и Китае. Япония, как страна, обладающая развитой промышленностью и являющаяся одним из крупнейших рынков инженерного программного обеспечения, была для компании давней целью. "Мы очень рады заключению партнерского соглашения с таким крупным игроком на рынке инженерного ПО как SCSK Corporation. Уверен, что это позволит усилить позиции DATADVANCE на этом рынке и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", - считает Сергей Морозов.

Директор по развитию ИТ-проектов Фонда "Сколково" Сергей Шубин рассказал, что компания DATADVANCE - одна из старейших участников проекта "Сколково". "Изначально она возникла как союз молодых ученых и инженеров при поддержке Института проблем передачи информации РАН. Сегодня DATADVANCE - один из самых заметных игроков на рынке инженерного программного обеспечения.  В 2016 году эта компания вошла в список потенциальных лидеров российского рынка", - отметил Сергей Шубин. 

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