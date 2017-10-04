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В "Сколково" создают интеллектуальную навигационную систему

Наука Технологии будущего
4 октября, 13:11 UTC+3

Одна из задач разработки - модернизация транспортной инфраструктуры

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В "Сколково" создают интеллектуальную навигационную систему, задачами которой являются мониторинг пассажирского транспорта, контроль за соблюдением расписания и обеспечением актуальной информацией операторов диспетчерского центра "Сколково", жителей и гостей наукограда. Модернизация транспортной инфраструктуры в приоритете.

Интеллектуальную навигационно-информационную систему для Инновационного центра "Сколково" (ИНИС ИЦС) предложила компания-интегратор "умных" решений для транспортной отрасли АО "Группа Т-1".  По договору за 330 дней АО "Группа Т-1" обязалась создать ядро системы ИНИС ИЦС с модулем "Пассажирские перевозки".

В августе 2017 года утверждена государственная программа "Цифровая экономика России", содержащая дорожную карту инноваций до 2025 года. За первый квартал 2017 года, по данным ГИБДД, в России выросла аварийность  с участием общественного транспорта по сравнению за аналогичный  период 2016 года. 

Генеральный директор АО "Группа Т-1" Александр Куканов считает, что в то время, когда  развитие технологий достигло высокого уровня, модернизировать общественный транспорт стало приоритетной задачей, жаль, что часто это  оставляют "на потом": "Наша задача – построить универсальный интеллектуальный инструмент контроля и управления общественным транспортом. Современные города сейчас как никогда нуждаются в качественных инновационных сервисах и для пассажиров, и для водителей, и для транспортных предприятий в целом, так как от этого зависит дальнейшее развитие территорий и успешность решения задач по созданию комфортной жизненной среды!" Александр Куканов отметил, что создаваемые интеллектуальные инструменты в рамках ИНИС ИЦС призваны не только обеспечить доставку актуальной разноплановой информации всем заинтересованным пользователям, но и стать в определенном смысле одним из важных факторов в системе гарантий безопасности на общественном транспорте. 

Вице-президент Фонда "Сколково" Максим Шейфель рассказал, что ИНИС Инновационного центра "Сколково" создается в первую очередь для пассажиров, это инструмент, позволяющий эффективно планировать рабочий день: "ИНИС выведет взаимодействие между городом, пассажиром и оператором на совершенно новый уровень. Система даст возможность в одном интерфейсе отслеживать фактическое положение автобусов, следующих в инноград, а также оперативно информировать диспетчерскую о качестве предоставляемых услуг. Будет и функция подписки на конкретные рейсы с последующим получением оповещений о его статусе".

В свою очередь Фонд "Сколково" получит современный и надежный механизм контроля исполнения транспортной работы и расписания напрямую, минуя диспетчерские и операторов общественного транспорта.

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