Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В "Сколково" создают интеллектуальную навигационную систему, задачами которой являются мониторинг пассажирского транспорта, контроль за соблюдением расписания и обеспечением актуальной информацией операторов диспетчерского центра "Сколково", жителей и гостей наукограда. Модернизация транспортной инфраструктуры в приоритете.
Интеллектуальную навигационно-информационную систему для Инновационного центра "Сколково" (ИНИС ИЦС) предложила компания-интегратор "умных" решений для транспортной отрасли АО "Группа Т-1". По договору за 330 дней АО "Группа Т-1" обязалась создать ядро системы ИНИС ИЦС с модулем "Пассажирские перевозки".
В августе 2017 года утверждена государственная программа "Цифровая экономика России", содержащая дорожную карту инноваций до 2025 года. За первый квартал 2017 года, по данным ГИБДД, в России выросла аварийность с участием общественного транспорта по сравнению за аналогичный период 2016 года.
Генеральный директор АО "Группа Т-1" Александр Куканов считает, что в то время, когда развитие технологий достигло высокого уровня, модернизировать общественный транспорт стало приоритетной задачей, жаль, что часто это оставляют "на потом": "Наша задача – построить универсальный интеллектуальный инструмент контроля и управления общественным транспортом. Современные города сейчас как никогда нуждаются в качественных инновационных сервисах и для пассажиров, и для водителей, и для транспортных предприятий в целом, так как от этого зависит дальнейшее развитие территорий и успешность решения задач по созданию комфортной жизненной среды!" Александр Куканов отметил, что создаваемые интеллектуальные инструменты в рамках ИНИС ИЦС призваны не только обеспечить доставку актуальной разноплановой информации всем заинтересованным пользователям, но и стать в определенном смысле одним из важных факторов в системе гарантий безопасности на общественном транспорте.
Вице-президент Фонда "Сколково" Максим Шейфель рассказал, что ИНИС Инновационного центра "Сколково" создается в первую очередь для пассажиров, это инструмент, позволяющий эффективно планировать рабочий день: "ИНИС выведет взаимодействие между городом, пассажиром и оператором на совершенно новый уровень. Система даст возможность в одном интерфейсе отслеживать фактическое положение автобусов, следующих в инноград, а также оперативно информировать диспетчерскую о качестве предоставляемых услуг. Будет и функция подписки на конкретные рейсы с последующим получением оповещений о его статусе".
В свою очередь Фонд "Сколково" получит современный и надежный механизм контроля исполнения транспортной работы и расписания напрямую, минуя диспетчерские и операторов общественного транспорта.