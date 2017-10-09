Препарат резидента "Сколково" привлек 44 млн рублей инвестиций

Средство для лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью разработано резидентом кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", компанией "МТ-Медикалс". На его продвижение привлечены инвестиции в размере 44 млн рублей.

Длительное отсутствие инновационных разработок в области фармакологического лечения туберкулеза привело к тому, что в мире значительно возросла устойчивость бактерий к существующим препаратам. Сегодня разработка новых препаратов стала приоритетной задачей в борьбе с устойчивыми формами заболевания. По данным ВОЗ, в 2015 году в мире зарегистрировано 10,4 млн новых случаев туберкулеза, половина больных - жители России, Китая, Индии.

Компания "МТ-Медикалс" предложила высокоспецифичный ингибитор ферментов группы цитохрома Р450, которые участвуют в ключевых процессах жизнедеятельности патогенных микобактерий, - ни один из используемых на сегодняшний день препаратов для лечения туберкулеза не направлен на данную мишень.

Директор компании "МТ-Медикалс" Алексей Ключенович рассказал, что молодые научные команды очень часто сталкиваются в трудностями в процессе работы над инновационными проектами. В данном случае разработки получили всестороннюю поддержку, которая позволила ученым перейти на новый уровень работы над проектом. "Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие наших партнеров", - сказал Алексей Ключенович.

Директор по акселерации кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина напомнила, что "МТ-Медикалс" стала резидентом Фонда "Сколково" в 2016 году, заняв третье место на конкурсе Startup Village. Компания получила поддержку Фонда "Сколково" в виде минигранта для подтверждения концепции исследований, а также отбора и исследования лидирующих лекарственных кандидатов, что в числе прочего позволило вывести проект на новый уровень и привлечь инвестиции. Камила Зарубина считает, что новая сделка - один из успешных примеров взаимодействия различных элементов поддержки государства, институтов развития и частных инвесторов.

В раунде инвестиций приняли участие Министерство образования и науки РФ, венчурный биотех-фонд Primer Capital и частный инвестор. Инвестиции будут направлены на разработку технологии получения готовой лекарственной формы, аналитических методов контроля качества и на проведение доклинических исследований препарата.

Исполнительный директор фонда Primer Capital Елизавета Рождественская сообщила, что в результате реализации проекта будет получен принципиально новый эффективный лекарственный препарат для терапии туберкулеза с меньшими побочными эффектами, который целенаправленно действует на мишень. "Применение ингибитора P450 M. tuberculosis позволит значительно оптимизировать существующие схемы комбинированного приема лекарств в терапии резистентных форм туберкулеза, расширяя арсенал в персонализации лечения этого тяжелого заболевания", - уверена Елизавета Рождественская.