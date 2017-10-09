"Сколково" проведет конкурсы производителей воздушных, наземных и морских роботов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Первые технологические конкурсы с многомиллионными призами для отечественных создателей наземных, воздушных и морских роботов, направленные на привлечение инвестиций в лидерские проекты, проведут в России в 2018-2020 годах.

В рамках испытаний беспилотные автомобили, например, должны будут проехать по зимней трассе 50 километров за три часа, сообщил ТАСС в понедельник Альберт Ефимов, директор департамента развития и продвижения технологических конкурсов "Инновационного центра Сколково".

"Тематика первых двух технологических конкурсов уже определена - это "зимний город" и "возобновляемые топливные элементы". Размеры призовых фондов будут утверждены распоряжением правительства РФ в конце нынешнего года, но уже могу сказать, что призы будут очень внушительными - более 100 млн рублей", - рассказал Ефимов в кулуарах международной конференции "Морская робототехника 2017", проходящей в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с 9 по 11 октября.

По словам собеседника агентства, опыт США и Евросоюза показывает, что технологические конкурсы "дают результаты, очень значимые для экономики". "Можно сколько угодно рассказывать о достоинствах разработки, но намного важнее показать ее реальные возможности в сравнении с другими. Это лучше всего убеждает инвесторов", - сказал он и привел в пример США, где состоялось более 700 технологических конкурсов в разных областях.

Испытания для разработчиков и техники

В первом российском технологическом конкурсе "Зимний город" смогут принять участие разработчики беспилотных автомобилей и систем управления.

"Подобного рода аппараты хорошо справляются с задачами в условиях хороших дорог и солнечной погоды, но для того чтобы выявить лучшие образцы и технологические решения, нужно испытать беспилотные аппараты в условиях, в которых и человек чувствует себя не очень уверенно: на зимней скользкой дороге, при плохих условиях видимости, в дневных и ночных условиях", - пояснил он, отметив, что участникам конкурса нужно будет проехать 50 километров за три часа по зимним дорогам сибирских городов.

"За нарушения правил дорожного движения баллы будут сниматься, за их соблюдение - начисляться", - рассказал Ефимов. "Первые заезды состоятся в марте 2018 года, финал конкурса - в ноябре 2018", - добавил он.

Второй конкурс, в котором будут соревноваться разработчики и производители возобновляемых топливных элементов для малых беспилотных летательных аппаратов и для беспилотных автомобилей, предполагается провести в ноябре-декабре, а его финал запланирован на сентябрь 2018 года.

В третьем конкурсе примут участие роботехнические системы, предназначенные для исследования океана. "Подводным робототехническим комплексам будет поставлен технологический барьер обнаружения объекта с точностью до полуметра по высоте на глубине 4 тыс. метров. "Этот конкурс планируется провести в 2019-2020 годах, технологический барьер для него формулируют органы управления Национальной технологической инициативы. Что делать с победителями, мы пока думаем, возможно, приз будет состоять в создании нового собственного предприятия, бизнеса", - пояснил Ефимов.

Он отметил, что ожидает большого экономического эффекта от конкурса создателей морской робототехники. "Запасы редкоземельных металлов, необходимых для продолжения производства электроники, на суше заканчиваются. Для добычи этого сырья на дне Мирового океана нужны технологии, которые предполагают использование морской глубоководной робототехники", - добавил директор департамента развития и продвижения технологических конкурсов "Инновационного центра Сколково".