Резидент "Сколково" поможет горнодобывающей отрасли Вьетнама

После обнародования итоговых документов состоявшегося в Хошимине заседания межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково", компания "ВИСТ Групп", стала стратегическим партнером по решению задач повышенной эффективности и безопасности горной отрасли Вьетнама.

Горнодобывающая компания Вьетнама VINACOMIN, специализирующаяся на добыче угля и бокситов, в ближайшее время внедрит на своих предприятиях новые, предложенные российским партнером системы автоматизации. По мнению специалистов, это обеспечит повышение эффективности производства до 15% со средним сроком окупаемости 1,5-2 года.

Директор по развитию компании "ВИСТ Групп" Дмитрий Клебанов рассказал, что переговоры с компанией VINACOMIN были направлены на привнесение в горнодобывающую отрасль Вьетнама передовых технологий, способствующих повышению эффективности и безопасности горных работ.

Дмитрий Клебанов заявил, что внедрение лучшего международного опыта в области добычи твердых полезных ископаемых в практику угледобывающих компаний Вьетнама позволит развивать компетенции по управлению горнотранспортным комплексом и постепенно начать движение по созданию цифрового горного предприятия. "Мы уверены, что совместные проекты "ВИСТ Групп" с компанией VINACOMIN позволят укрепить сотрудничество между странами в таких критически важных отраслях, как ИТ, робототехника и горнодобывающая отрасль", - уверен Дмитрий Клебанов.

Компания "ВИСТ Групп" осуществляет разработку и внедрение автоматизированной системы диспетчеризации (АСУ ГТК) "Карьер". Как утверждают специалисты, "Карьер" переводит добычу полезных ископаемых открытым способом на современный уровень автоматизации.

Предложенная "ВИСТ Групп" система - это технология управления горнотранспортными комплексами на основе спутниковой навигации и роботизированной системы управления технологическими процессами открытых горных работ. Она позволяет автоматизировать процессы перевозок, выемки и буровзрывных работ, по сути, это возможность осуществлять горные работы без непосредственного участия человека.

Новая технология, предложенная российскими специалистами, повышает производственную безопасность, устраняет проблему нехватки квалифицированного персонала, существенно повышает эффективность открытых горных работ и позволяет осуществлять эффективную и безопасную добычу в труднодоступных и тяжелых по климатическим условиям регионах.

Вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда "Сколково" Константин Паршин отметил, что компания "ВИСТ Групп" стала участником "Сколково" одной из первых. "Команда - отличный пример того, как прикладные разработки превращаются в успешный растущий бизнес. У "ВИСТ Групп" отличные шансы стать по-настоящему международной компанией, национальным чемпионом в области управления карьерной техникой и беспилотным транспортом", - уверен Константин Паршин.

Кроме Вьетнама у "ВИСТ Групп" есть совместные проекты на предприятиях Казахстана, Узбекистана и Украины, где также внедряется система "Карьер". Компания успешно сотрудничает и с Марокко, где совместно с компанией OCP Group внедряется "Карьер" на пяти рудниках по добыче фосфатов. В преддверие визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Марокко это было названо "наиболее крупным и успешным проектом последних лет в сфере экономического сотрудничества России и Марокко".