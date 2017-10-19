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Конференцию Ассоциации научных парков Азии проведет Технопарк "Сколково"

Наука Технологии будущего
19 октября, 18:10 UTC+3

​Мероприятие состоится на острове Русский в 2018 году

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© Станислав Красильников/ТАСС

Технопарк "Сколково" выиграл конкурс на право проведение 22-й конференции Ассоциации научных парков Азии (ASPA), мероприятие пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Сегодня на встрече совета директоров ASPA в Хошимине было принято решение одобрить заявку Фонда "Сколково".

Фонд "Сколково" подал заявку в марте 2017 года. По условиям конкурса только полноправный член ассоциации, состоящий в обществе более двух лет, может принять у себя конференцию, каждый год проходящую в новой стране.

Главная цель мероприятия - налаживание сотрудничества между инновационными организациями и компаниями, между отдельными людьми, которые вносят вклад в индустриальное и экономическое развитие своих стран.  Важной задачей конференции является обмен наработанным опытом, знаниями, контактами и проектами.

Конференция, на которую съезжаются более 300 представителей венчурных компаний и фондов, инновационных предприятий, азиатских научных парков - членов ассоциации и руководителей бизнес-инкубаторов, университетов -  длится три дня. Гости проводят деловые переговоры,  участвуют в тренингах, семинарах, выставках, воркшопах.

Старший вице-президент по внешним коммуникациям Фонда "Сколково" Александр Чернов отметил, что единогласное голосование членов совета директоров ASPA за проведение столь глобальной конференции во Владивостоке в 2018 году - это демонстрация доверия к России и к Инновационному центру "Сколково". "Сразу несколько руководителей крупнейших азиатских технопарков в рамках презентации рассказали о том, что поддерживают кандидатуру Владивостока, опираясь на опыт своего участия в конференции Startup Village и Форуме "Открытые инновации", - рассказал Александр Чернов. Он  заметил, что представители Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, ранее заявлявшие о своем желании побороться с Россией, позже отказались от этих намерений и проголосовали за остров Русский.

Целью международной организации ASPA, основанной  в 1997 году в Японии, является совместное развитие отрасли научных технологий, промышленности и экономики азиатского региона. ASPA объединяет 519 технопарков, включая 18 российских, из 36 стран мира.

 

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