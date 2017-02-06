Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджета

Общество Социальное страхование
6 февраля, 16:55 UTC+3
Так фонд отреагировал на заявление Счетной палаты о том, что обеспечение креслами-колясками остается недостаточным
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Проблемы с обеспечением инвалидов креслами-колясками связаны, в частности, с дефицитом бюджета. Для улучшения ситуации Фонд социального страхования привлекает к сотрудничеству общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее на заседании коллегии Счетной палаты было отмечено, что "деятельность ФСС и его региональных отделений в целом позволяет с достаточной степенью эффективности реализовывать государственные функции по предоставлению инвалидам кресел-колясок. Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным".

"В заявлении Счетной палаты речь идет не о неэффективном расходовании бюджетных средств, а отмечается недостаточность обеспечения инвалидов креслами-колясками в целом. Важно отметить, что, по мнению Счетной палаты, ФСС решает возложенную на него задачу по обеспечению инвалидов креслами-колясками более успешно, чем регионы, осуществляющие полномочия по обеспечению инвалидов ТСР", - прокомментировали в пресс-службе фонда заявление Счетной палаты.

Также сообщается, что для улучшения системы закупок фонд реализует проект "Открытый контракт", который позволит сделать систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации более прозрачной.

По данным Счетной палаты, за 2014-2015 годы креслами-колясками обеспечено 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году - 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году - 143,6 тыс. инвалидов). Количество жалоб инвалидов и поданных исков в судебные органы на качество предоставляемой услуги по обеспечению креслами-колясками не увеличивается. В период 2014-2016 гг. менее 1,5 тыс. человек обратились за ремонтом кресел-колясок, всего 223 человека обратились за досрочной заменой колясок.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Инфографика
Платная дорога в Шереметьево
Как россияне проводят свободное время
Диагностика рака. Памятка
Рейтинг востребованных профессий, по мнению респондентов
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
Россельхознадзор запретил ввоз почти 40 тонн белорусской говядины
7
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
Темы дня
Реклама