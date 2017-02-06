ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджета

Проблемы с обеспечением инвалидов креслами-колясками связаны, в частности, с дефицитом бюджета. Для улучшения ситуации Фонд социального страхования привлекает к сотрудничеству общественные организации. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее на заседании коллегии Счетной палаты было отмечено, что "деятельность ФСС и его региональных отделений в целом позволяет с достаточной степенью эффективности реализовывать государственные функции по предоставлению инвалидам кресел-колясок. Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным".

"В заявлении Счетной палаты речь идет не о неэффективном расходовании бюджетных средств, а отмечается недостаточность обеспечения инвалидов креслами-колясками в целом. Важно отметить, что, по мнению Счетной палаты, ФСС решает возложенную на него задачу по обеспечению инвалидов креслами-колясками более успешно, чем регионы, осуществляющие полномочия по обеспечению инвалидов ТСР", - прокомментировали в пресс-службе фонда заявление Счетной палаты.

Также сообщается, что для улучшения системы закупок фонд реализует проект "Открытый контракт", который позволит сделать систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации более прозрачной.

По данным Счетной палаты, за 2014-2015 годы креслами-колясками обеспечено 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году - 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году - 143,6 тыс. инвалидов). Количество жалоб инвалидов и поданных исков в судебные органы на качество предоставляемой услуги по обеспечению креслами-колясками не увеличивается. В период 2014-2016 гг. менее 1,5 тыс. человек обратились за ремонтом кресел-колясок, всего 223 человека обратились за досрочной заменой колясок.