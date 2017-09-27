Курское отделение ФСС отстояло права матери на пособие в размере 107 тыс. рублей

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ТАСС, 27 сентября. Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования (ФСС) отстояли в суде право женщины на выплату пособия по беременности и родам в размере 107 тыс. рублей и компенсацию за моральный вред в размере 10 тыс. рублей. Об говорится в пресс-релизе Курского отделения ФСС.
По данным регионального отделения ФСС, будущая мама обратилась в отделение фонда за защитой своих прав, поскольку работодатель намеренно внес ложные сведения о размере ее заработка при назначении пособия. ФСС пришлось в суде отстаивать права будущей мамы.
«Суд восстановил права работницы в полном объеме. Сумма возвращенных по пособиям средств составила 107 тыс. рублей. Компенсация морального вреда – 10 тыс. рублей», - говорится в сообщении ФСС.
Работодатель подал апелляционную жалобу в Курский областной суд, который оставило решение суда первой инстанции без изменения, сообщили в Курском отделении ФСС.