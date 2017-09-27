Около 9 тыс. инвалидов Калуги до конца года получат средства реабилитации

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ТАСС, 27 сентября. Около 9 тыс. жителей Калуги с ограниченными возможностями здоровья до конца года получат различные средства реабилитации и протезы, сообщает Калужское отделение Фонда социального страхования (ФСС).
«Около 9 тыс. инвалидов до конца года получат различные средства реабилитации и протезы. На эти цели региональное отделение планирует израсходовать более 200 млн рублей», - говорится в пресс-релизе.
В ФСС отметили, что контроль за качеством закупаемых изделий осуществляется совместно с общественными организациями инвалидов.
По данным Калужского отделения ФСС, в регионе проживает 83 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, из них около 3 тыс. человек – это несовершеннолетние. Создание доступной среды для этой категории населения идет в нескольких направлениях: медицинской, социальной, образовательной, спортивной, пояснили в региональном отделении ФСС.