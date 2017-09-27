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Около 9 тыс. инвалидов Калуги до конца года получат средства реабилитации

Общество Социальное страхование
27 сентября, 14:04 UTC+3

На закупку изделий планируется направить более 200 млн рублей, уточнили в региональном ФСС

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ТАСС, 27 сентября. Около 9 тыс. жителей Калуги с ограниченными возможностями здоровья до конца года получат различные средства реабилитации и протезы, сообщает Калужское отделение Фонда социального страхования (ФСС).

«Около 9 тыс. инвалидов до конца года получат различные средства реабилитации и протезы. На эти цели региональное отделение планирует израсходовать более 200 млн рублей», - говорится в пресс-релизе.

В ФСС отметили, что контроль за качеством закупаемых изделий осуществляется совместно с общественными организациями инвалидов.

По данным Калужского отделения ФСС, в регионе проживает 83 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, из них около 3 тыс. человек – это несовершеннолетние. Создание доступной среды для этой категории населения идет в нескольких направлениях: медицинской, социальной, образовательной, спортивной, пояснили в региональном отделении ФСС. 

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