Около 9 тыс. инвалидов Калуги до конца года получат средства реабилитации

ТАСС, 27 сентября. Около 9 тыс. жителей Калуги с ограниченными возможностями здоровья до конца года получат различные средства реабилитации и протезы, сообщает Калужское отделение Фонда социального страхования (ФСС).

«Около 9 тыс. инвалидов до конца года получат различные средства реабилитации и протезы. На эти цели региональное отделение планирует израсходовать более 200 млн рублей», - говорится в пресс-релизе.

В ФСС отметили, что контроль за качеством закупаемых изделий осуществляется совместно с общественными организациями инвалидов.

По данным Калужского отделения ФСС, в регионе проживает 83 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, из них около 3 тыс. человек – это несовершеннолетние. Создание доступной среды для этой категории населения идет в нескольких направлениях: медицинской, социальной, образовательной, спортивной, пояснили в региональном отделении ФСС.