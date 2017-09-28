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Почти 892 млн рублей выделено инвалидам Башкортостана на средства реабилитации

Общество Социальное страхование
28 сентября, 12:44 UTC+3

Помимо этого, ФСС организует в регионе пилотный проект "Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов"

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ТАСС, 28 сентября. Почти 892 млн рублей выделено из федерального бюджета региональному отделению Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Башкортостан для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), сообщили ТАСС в региональном отделении ФСС. 

"Из федерального бюджета  для обеспечения инвалидов ТСР и ПОИ в текущем году региональному отделению было выделено 891,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что 50 млн рублей из этих средств уже направлены на поставку средств реабилитации для детей-инвалидов. Сегодня обеспеченность детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в Башкортостане составляет около 70%, отметили в ФСС.

"К концу года планируется достижение максимального обеспечения потребности по поступившим заявкам", - сообщили в ведомстве. Всего в регионе на учете состоят более 4,8 тыс. детей-инвалидов.

Также в региональном отделении ФСС по Республике Башкортостан сообщили о проведении пилотного проекта  ФСС "Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов". Это программа, в которой прописан маршрут обеспечения ребенка–инвалида по месяцам в течение текущего года, с информацией о периоде подачи заявления, о сроках  доставки технического средства  реабилитации и протезно-ортопедического изделия.

"Эффективность проекта, прежде всего, в планомерности обеспечения детей-инвалидов. Персональный информационный навигатор снимает множество вопросов родителей, их информированность помогает оптимизировать работу", - считают в ФСС. 

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