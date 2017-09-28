Почти 892 млн рублей выделено инвалидам Башкортостана на средства реабилитации

ТАСС, 28 сентября. Почти 892 млн рублей выделено из федерального бюджета региональному отделению Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Башкортостан для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), сообщили ТАСС в региональном отделении ФСС.

"Из федерального бюджета для обеспечения инвалидов ТСР и ПОИ в текущем году региональному отделению было выделено 891,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что 50 млн рублей из этих средств уже направлены на поставку средств реабилитации для детей-инвалидов. Сегодня обеспеченность детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в Башкортостане составляет около 70%, отметили в ФСС.

"К концу года планируется достижение максимального обеспечения потребности по поступившим заявкам", - сообщили в ведомстве. Всего в регионе на учете состоят более 4,8 тыс. детей-инвалидов.

Также в региональном отделении ФСС по Республике Башкортостан сообщили о проведении пилотного проекта ФСС "Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов". Это программа, в которой прописан маршрут обеспечения ребенка–инвалида по месяцам в течение текущего года, с информацией о периоде подачи заявления, о сроках доставки технического средства реабилитации и протезно-ортопедического изделия.

"Эффективность проекта, прежде всего, в планомерности обеспечения детей-инвалидов. Персональный информационный навигатор снимает множество вопросов родителей, их информированность помогает оптимизировать работу", - считают в ФСС.