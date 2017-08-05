Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мобильное приложение поможет иностранцам в Японии правильно выбрасывать мусор

Общество Без политики Социальная ответственность
5 августа, 16:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Технология объяснит всем желающим, как правильно рассортировать мусор, чтобы коммунальные службы приняли его на утилизацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Администрация токийского района Накано разработала специальное мобильное приложение для иностранцев, чтобы помочь им разобраться с тем, как правильно в Японии выбрасывать мусор. Программу можно скачать бесплатно, она доступна в том числе на английском и китайском языках.

Смотрите также

Приложение для сохранения Черного моря заработало в России

По словам авторов идеи, было решено создать это приложение, поскольку в районе с каждым годом становится все больше иностранцев. При этом все чаще жители Накано выбрасывают мусор не по расписанию: в Японии отдельные виды мусора - сгораемый, несгораемый, пластиковые бутылки, алюминиевые и жестяные банки и так далее - вывозят в определенные дни недели.

С помощью приложения любой желающий сможет разобраться, к какой категории, например, относится флакон из-под шампуня или консервная банка из-под тунца. Эта привычная ежедневная процедура может серьезно озадачить любого, кто первый раз столкнется с японской системой сортировки мусора, благодаря которой власти страны уже давно смогли наладить эффективную организацию его переработки или сжигания.

Обычно мусор необходимо выносить на улицу к воротам дома, откуда его вывозят по определенному графику несколько раз в неделю. При этом выбрасывать мусор необходимо только в прозрачных пакетах. Если работники коммунальных служб увидят, что в пакете лежат не только пластиковые бутылки, но и банки из-под пива, они просто не возьмут его и могут маркером написать на нем напоминание о необходимости сортировки мусора.

В зависимости от района обычно различаются и правила обращения с мусором. Так, с пластиковых бутылок часто бывает необходимо снимать этикетки и крышки, которые идут в сгораемый мусор. Правилом хорошего тона является помыть банки из-под пива или консервов, а на пакет с деревянными шпажками для шашлычков или осколками разбившейся посуды - приклеить предупреждение о наличии внутри острых или колющих предметов.

Отдельный разговор касается крупногабаритного мусора. Все, что не попадает под строго определенные размеры, просто так выкинуть не получится. Для этого в ближайшем магазине шаговой доступности необходимо купить талон на вывоз крупного мусора, и выставить, к примеру, старый комод на улицу в определенные день и время, приклеив на него соответствующий купон.

Всем, кто в первый раз приезжает в Японию, непременно бросается в глаза практически полное отсутствие на улицах мусорных баков. Лишь рядом с торговыми автоматами по продаже напитков стоят урны для банок или бутылок. Иногда урны под все типы мусора попадаются на крупных станциях метро или зонах отдыха на платных дорогах. В остальных случаях, когда на улице захочется выкинуть фантик от шоколадки или упаковку от готового обеда, придется вспомнить крылатую фразу Цицерона, которую он приписывал древнегреческому мудрецу Бианту из захваченного персами города: "все свое ношу с собой". Остается только удивляться, как удается поддерживать почти идеальную чистоту на улицах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Платная дорога в Шереметьево
Как россияне проводят свободное время
Меры безопасности при пользовании лодками
Правила поведения на воде
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
5
Севморзавод завершил строительство второй плавучей системы для возведения Крымского моста
6
Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама