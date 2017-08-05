Мобильное приложение поможет иностранцам в Японии правильно выбрасывать мусор

ТОКИО, 5 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Администрация токийского района Накано разработала специальное мобильное приложение для иностранцев, чтобы помочь им разобраться с тем, как правильно в Японии выбрасывать мусор. Программу можно скачать бесплатно, она доступна в том числе на английском и китайском языках.

По словам авторов идеи, было решено создать это приложение, поскольку в районе с каждым годом становится все больше иностранцев. При этом все чаще жители Накано выбрасывают мусор не по расписанию: в Японии отдельные виды мусора - сгораемый, несгораемый, пластиковые бутылки, алюминиевые и жестяные банки и так далее - вывозят в определенные дни недели.

С помощью приложения любой желающий сможет разобраться, к какой категории, например, относится флакон из-под шампуня или консервная банка из-под тунца. Эта привычная ежедневная процедура может серьезно озадачить любого, кто первый раз столкнется с японской системой сортировки мусора, благодаря которой власти страны уже давно смогли наладить эффективную организацию его переработки или сжигания.

Обычно мусор необходимо выносить на улицу к воротам дома, откуда его вывозят по определенному графику несколько раз в неделю. При этом выбрасывать мусор необходимо только в прозрачных пакетах. Если работники коммунальных служб увидят, что в пакете лежат не только пластиковые бутылки, но и банки из-под пива, они просто не возьмут его и могут маркером написать на нем напоминание о необходимости сортировки мусора.

В зависимости от района обычно различаются и правила обращения с мусором. Так, с пластиковых бутылок часто бывает необходимо снимать этикетки и крышки, которые идут в сгораемый мусор. Правилом хорошего тона является помыть банки из-под пива или консервов, а на пакет с деревянными шпажками для шашлычков или осколками разбившейся посуды - приклеить предупреждение о наличии внутри острых или колющих предметов.

Отдельный разговор касается крупногабаритного мусора. Все, что не попадает под строго определенные размеры, просто так выкинуть не получится. Для этого в ближайшем магазине шаговой доступности необходимо купить талон на вывоз крупного мусора, и выставить, к примеру, старый комод на улицу в определенные день и время, приклеив на него соответствующий купон.

Всем, кто в первый раз приезжает в Японию, непременно бросается в глаза практически полное отсутствие на улицах мусорных баков. Лишь рядом с торговыми автоматами по продаже напитков стоят урны для банок или бутылок. Иногда урны под все типы мусора попадаются на крупных станциях метро или зонах отдыха на платных дорогах. В остальных случаях, когда на улице захочется выкинуть фантик от шоколадки или упаковку от готового обеда, придется вспомнить крылатую фразу Цицерона, которую он приписывал древнегреческому мудрецу Бианту из захваченного персами города: "все свое ношу с собой". Остается только удивляться, как удается поддерживать почти идеальную чистоту на улицах.