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ТАСС получил награду Александринского театра, отмечающего 260 лет

Северо-Запад
30 августа, 17:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС
Александринский театр в Санкт-Петербурге, отмечающий сегодня 260-летие, поблагодарил ТАСС за сотрудничество и профессионализм в освещении событий и успехов театра в течение долгих лет.
Материал из 1 страницы
© ТАСС / Юрий Белинский

 Дипломы и подарки представителям прессы вручил  художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"Хочу поблагодарить одного из руководителей очень серьезной организации ТАСС, которая серьезно следит и освещает события, путь и успехи театра, сотрудничает с нами и дружит", - сказал Фокин, вручая первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману диплом "информационному агентству за высокий профессионализм, постоянный интерес и творческий подход в освещении событий Александринского театра".

В свою очередь, Михаил Гусман вручил Валерию Фокину копию одного из первых упоминаний театра в "Московском листке" со ссылкой на Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Он напомнил, что ТАСС, как и Александринский театр, родился в Петербурге, но немного моложе - 1 сентября ТАСС отметит 112 лет. Также Михаил Гусман поделился, что в детстве любил смотреть диафильм "Ревизор" - спектакль в постановке театра.

В числе награжденных также представители телеканала "Культура", "Российской газеты", "Санкт-Петербургских ведомостей".

Александринский театр - один из старейших драматических театров России. Ежегодный счет своих сезонов театр ведет с 30 августа 1756 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана государственная русская драматическая труппа. В 1832 году она получила здание в центре Невского проспекта в Петербурге, построенное по проекту Карла Росси.

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