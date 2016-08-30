ТАСС получил награду Александринского театра, отмечающего 260 лет

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Дипломы и подарки представителям прессы вручил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
"Хочу поблагодарить одного из руководителей очень серьезной организации ТАСС, которая серьезно следит и освещает события, путь и успехи театра, сотрудничает с нами и дружит", - сказал Фокин, вручая первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману диплом "информационному агентству за высокий профессионализм, постоянный интерес и творческий подход в освещении событий Александринского театра".
В свою очередь, Михаил Гусман вручил Валерию Фокину копию одного из первых упоминаний театра в "Московском листке" со ссылкой на Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Он напомнил, что ТАСС, как и Александринский театр, родился в Петербурге, но немного моложе - 1 сентября ТАСС отметит 112 лет. Также Михаил Гусман поделился, что в детстве любил смотреть диафильм "Ревизор" - спектакль в постановке театра.
В числе награжденных также представители телеканала "Культура", "Российской газеты", "Санкт-Петербургских ведомостей".
Александринский театр - один из старейших драматических театров России. Ежегодный счет своих сезонов театр ведет с 30 августа 1756 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана государственная русская драматическая труппа. В 1832 году она получила здание в центре Невского проспекта в Петербурге, построенное по проекту Карла Росси.