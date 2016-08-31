Дни Ленинградской области пройдут в Москве в 11-13 мая 2017 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Дни Ленинградской области пройдут в Москве в рамках торжественных мероприятий к 90-летию области 11-13 мая 2017 года, сообщили в среду ТАСС в правительстве региона.
"Правительство Москвы согласовало как сроки проведения - 11-13 мая, так и готовность организовать мероприятия совместно с Ленинградской областью", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что в мае будущего года в Москве впервые состоятся Дни Ленинградской области. Ключевые события пройдут в комплексе зданий правительства Москвы на Новом Арбате, а также на ВДНХ. Среди событий в программе - выставки и конференции, посвященные туристической и инвестиционной привлекательности области, выступления творческих коллективов, ярмарка. Ленобласть в перспективе может принять "ответные" Дни Москвы.
90 лет со дня образования Ленинградской области будет отмечаться 1 августа 2017 года. Центром юбилейных торжеств станет город Гатчина. Мероприятия пройдут также в каждом из 17 районов и городском округе в составе субъекта.