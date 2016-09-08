Источник: следователи допросят Грозовского в Петербурге в ближайшие дни

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи допросят экстрадированного из Израиля в Россию священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, в ближайшие дни.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия с Грозовским будут проведены, когда он будет этапирован в Санкт-Петербург из Москвы. В Петербург его могут доставить завтра или в ближайшие несколько дней", - сказал собеседник агентства.

Обвинения против Грозовского

Уголовное дело в отношении Грозовского расследуется Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Аналогичные действия были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина. Всего, по данным СК, его жертвами стали три школьницы.

Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года в связи с установлением его местонахождения на территории Израиля Генеральная прокуратура направила запрос о выдаче Грозовского, который был удовлетворен в сентябре 2016 года. Накануне Грозовский в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры и ФСИН России был доставлен в Москву.