Автобусы 70-х вернутся на день в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Раритетные ретро-автобусы 1970-х вернутся на один день в Санкт-Петербург в честь 90-летия этого вида транспорта в городе. В Петропавловской крепости открывается однодневная выставка, которая представит 12 автобусов, перевозивших пассажиров в городе в разные исторические периоды, рассказали ТАСС в Государственном Музее истории Санкт-Петербурга.

"В основном это автобусы 1970-1990-х годов, отреставрированные сотрудниками автобусных парков "Пассажиравтотранса", - сказали в музее. - Среди них - единственный в России восстановленный междугородный автобус Ikarus Lux 1972 года выпуска, в мире сохранилось всего 5 экземпляров подобной техники. Здесь же можно будет увидеть знакомые всем желтый "Икарус" 1980-х годов и прозванный в народе "Луноходом" ЛиАЗ-677, один из самых массовых автобусов в СССР. Посетители смогут попасть в салоны всех транспортных средств и сфотографироваться на память".

Два дня назад в честь петербургских автобусов был дан полуденный залп с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В Иоанновском равелине открыта выставка об истории автобусного сообщения в городе на Неве, где представлены раритетные фотографии и картины ленинградских художников, изображающие автобусы на фоне городского ландшафта.

Война и мир ленинградского автобуса

Автобусное движение было открыто в Ленинграде в 1926 году, когда был пущен первый маршрут, соединивший Витебский (тогда - Детскосельский) вокзал с Александровским садом (тогда - сад Трудящихся). К тому времени проекты развития этого вида транспорта разрабатывались в городе уже почти 20 лет - с 1907 года, когда на улицах тогдашней столицы Российской империи появились первые автобусы. В начале ХХ века они не получили развития, так как новому транспорту было сложно выдерживать конкуренцию с более дешевыми электрическими трамваями и речными пароходами. Первый проект создания муниципального автобусного предприятия был предложен на рассмотрение городской думы в 1910-х годах, но его реализацию прервала Первая мировая война.

Автобусы приобрели популярность у горожан лишь в 1930-х годах. В годы Великой Отечественной войны значительная часть ленинградских автобусов была переведена в действующую армию. Оставшиеся машины перевозили воинские подразделения, осуществляли эвакуацию жителей из блокадного Ленинграда. В частности, с открытием ледовой "Дороги жизни" за первую блокадную зиму автобусами вывезли на Большую землю более 200 тысяч горожан.

После Победы, в августе 1945 года, автобусное движение в городе было возобновлено, были закуплены новые модели автобусов. С 1947 года и до начала 1960-х в Ленинграде курсировали преимущественно автобусы семейства ЗИС, затем их сменили машины Ликинского и Львовского автозаводов ЛАЗ и ЛИаЗ, а в 1970-1980-х годах - венгерские "Икарусы". В наши дни ГУП "Пассажиравтотранс" обслуживает 150 автобусных маршрутов, на которых в будни работает 1400 единиц техники марок "Икарус", Scania Omnilink, "МАН", "Волжанин", ЛиАЗ, МАЗ и НефАЗ.