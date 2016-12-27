Алиханов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызывает

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Ход строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года опасений не вызывает, никаких проблем нет, заявил корреспонденту ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов.

"Они (проблемы - прим. ТАСС) были на первоначальном этапе, действительно были определенные проблемы с консолидацией (уплотнением) грунтов, потому что было выбрано сложное место для строительства (остров Октябрьский - прим. ТАСС), в дороссийские времена это было довольно болотистое место, но сейчас, с учетом новых технологий, с помощью которых консолидация была произведена, все проблемы сняты", - сказал глава области, добавив, что все остающиеся вопросы решаются.

Алиханов отметил, что недавно вопрос строительства обсуждался с вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталием Мутко и президентом группы компаний Crocus Group, являющейся генеральным подрядчиком строительства, Аразом Агаларовым. "В принципе, нас темпы строительства устраивают, к концу следующего года стадион будет готов и, на самом деле, господин Агаларов говорит, что с точки зрения строительства никаких рисков не видит и все обязательства свои выполнит", - отметил он.

Врио губернатора добавил, что объем инвестиций в строительство стадиона остался неизменным - более 17 млрд рублей. "Для нас очень важно, что территория острова Октябрьский, на котором строится стадион - это, по сути, новый город, то есть это большая площадка для дальнейшего городского развития, и мы благодаря чемпионату для себя приобретаем значительный объем земли, решаем транспортные проблемы. В общем и целом на Калининграде комплексно чемпионат мира скажется в положительном ключе", - считает он.

Алиханов признал, что регион ранее сталкивался с трудностями в реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Храброво, но эта проблема, по его словам, сейчас успешно преодолевается. "У нас новый владелец (аэропорта - прим. ТАСС) - компания "Новапорт" Романа Троценко, вошла в капитал, сейчас активно наращивает темпы, и к маю следующего года мы планируем ввести новый корпус (аэровокзала - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 декабря председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов заявил журналистам, что строящиеся стадионы в Калининграде и Самаре являются "болевыми точками" при подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.