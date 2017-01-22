Погибшие под лавиной в Хибинах туристы были жителями Архангельска

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Туристы, погибшие во время схода лавины в Хибинах Мурманской области, были жителями Архангельска. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

"В результате схода лавины погибли двое туристов из Архангельска", - сказали в надзорном ведомстве.

Прокуратурой города Кировска по факту схода лавины проводится проверка. По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход лавины на группу из 11 человек, которые не были зарегистрированы в МЧС и передвигались на снегоходах в районе ущелья Скальная Южного склона горы Вудьяврчорр. "Решается вопрос о направлении материалов в следственные органы для уголовного преследования", - добавили в прокуратуре.

Турист, извлеченный спасателями из-под лавины, отказался от госпитализации.

"Пострадавший от лавины впоследствии отказался от госпитализации, по его словам, чувствует он себя хорошо и в медпомощи не нуждается", - сказали в региональном Следственном управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, под лавиной оказалась группа из 11 человек. В результате двое погибли, одного удалась спасти, восемь туристов не пострадали. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Известно, что туристы отдыхали в профилактории "Тирвас" в Кировске. По данным МЧС, в Кировске, расположенном у подножия Хибин, сегодня планировались работы по принудительному спуску лавин. За неделю это уже второй принудительный спуск.

Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове, высшая точка - вершина Юдычвумчорр (1200 метров). Горы популярны среди любителей горнолыжного спорта и альпинистов.