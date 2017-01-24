Байкеры на мотоциклах "Урал" преодолели 5,5 тыс. км заснеженных дорог в 30-градусный мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Байкеры из Санкт-Петербурга успешно завершили мотоциклетную экспедицию, преодолев 5,5 тыс. км на российских мотоциклах "Урал". Экспедиция была приурочена к 75-летнему юбилею Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), где были изготовлены мотоциклы участников экспедиции - членов мотоклуба "Урал", а также модель из коллекции Брэда Питта, рассказал журналистам руководитель экспедиции и президент мотоклуба Николай Жаворонков.

"Мы с друзьями решили проехаться на этих мотоциклах по заснеженным российским дорогам и показать, на что способны эти машины в несезон. За 22 дня мы проехали 5,5 тыс. километров. По дороге из Санкт-Петербурга в Ирбит стояли 30-градусные морозы, но они не помешали нам добраться до пункта назначения и получить на ирбитском заводе новый "Урал", - сказал Жаворонков.

По его словам, обратный путь оказался длиннее - байкеры на "Уралах" проехали через Челябинск, Самару, Липецк и Москву. На всех участках трассы мотоциклы не подвели участников экспедиции, отметил Жаворонков.

Голливудская история "Урала"

Американский актер Брэд Питт пополнил свою коллекцию эксклюзивных мотоциклов моделью "Урал Турист" в 2012 году. Актера засняли папарацци, когда он катал на байке с коляской своего сына Пакса. Средняя цена "Урала" стандартной комплектации тогда составляла около 300 тыс. рублей.

На прошлой неделе завод представил новую версию мотоцикла "Урал" для продажи в США. Модель Ural Ambassador Limited Edition выпустили ограниченным тиражом в 25 экземпляров. Технические характеристики остались прежними, изменения коснулись комплектации. Среди дополнительных аксессуаров появилась фирменная аптечка с бутылкой водки, банкой консервированных сардин и жевательной резинкой внутри.

На данный момент ИМЗ, основанный в 1941 году, является единственным в России заводом, где производятся мотоциклы тяжелого класса с коляской. Во время Великой Отечественной войны ИМЗ поставил на фронт почти 10 тыс. мотоциклов М-72.