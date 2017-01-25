В Заполярье стартовал международный фестиваль "Снеголед"

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МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Международный фестиваль "Снеголед" стартовал сегодня в Кировске Мурманской области. В этом году в рамках фестиваля впервые пройдут мероприятия нескольких жанров - от уличных шоу до театральных представлений, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"Программа фестиваля рассчитана на три дня и впервые включает, помимо состязания снежных скульпторов, выступления артистов и коллективов разных направлений", - рассказали руководители фестиваля.
Так, 26 января в "Снежной деревне", принимающей фестиваль, на фоне строений из снега и льда пройдет огненное шоу, а основная программа развернется 27 января. Она откроется перфомансом для детей и взрослых, созданным группой российских и норвежских артистов и художников. Гостей также ждет театральная кукольная постановка, для которой специально были сделаны снежные декорации.
Конкурсная часть фестиваля собрала мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также из городов Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Участники - профессиональные скульпторы и художники. Над скульптурами будут работать несколько команд, а общее число мастеров составит около 40 человек. Из заранее приготовленных кубов снега и льда они с помощью различных инструментов на глазах у зрителей будут создавать композиции.
Фестиваль впервые состоялся в 2011 году. В 2013 году снежные постройки в Кировске были признаны крупнейшими в России, и "Снежная деревня" вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега. В 2016 году фестиваль "Снеголед" был включен в Национальный календарь событий.