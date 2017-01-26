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В Мурманской области подписано соглашение об экологических проектах

Северо-Запад
26 января, 14:59 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, января. /ТАСС
Совместный проект властей Мурманской области и местных промпредприятий направлен на улучшение состояния природы Арктического региона
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МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Власти и крупные промышленные предприятия Мурманской области подписали соглашения об экологических проектах. Как сообщили в правительстве области, документы о реализации проектов подписали энергокомпания "ТГК-1" и горнодобывающее предприятие "Апатит" (входит в ФосАгро").

"Это очень серьезный вклад в улучшение экологической ситуации в Мурманской области, в том числе атмосферного воздуха", - заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Отходы превратятся в доходы

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании "Апатит", соглашением предусмотрено внедрение инновационных методов утилизации и обезвреживания ртутных ламп, нефтесодержащих отходов, железнодорожных шпал и автомобильных покрышек.

"Оборудование является мобильным и может перерабатывать отходы по месту образования, что значительно снижает потребность в автомобильных перевозках", - отметили в компании.

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По данным компании "Апатит", уже реализован проект по обезвреживанию ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов. Сумма инвестиций в проект составляет 29,5 млн рублей. Начало эксплуатации всего оборудования намечено до конца 1 полугодие 2017 года.

Благодаря системе утилизации отходов при переработке 1 тонны автопокрышек можно будет получить до 450 кг жидкого печного топлива, до 150 кг высокосортного металлолома легированных сталей и до 400 кг углерода (аналог природного ископаемого угля). В результате такого термического обезвреживания масса отходов уменьшается в 20 раз, объем - в 50 раз. В дополнение при работе установки образуется до 350 кВт/ч тепловой энергии - этого достаточно для обогрева производственного здания.

"Оборудование и технологии внесены в актуальный справочник наилучших доступных технологий Российской Федерации и имеют положительное заключение Государственной Экологической экспертизы", - отметили в компании.

Энергетики снизят выбросы в воздух и воду

Соглашение с компанией "ТГК-1" предусматривает реконструкцию очистных сооружений Мурманской ТЭЦ, главного теплопредприятия Мурманска. Это снизит сброс сточных вод в Кольский залив и ручей Варничный.

Вторым направлением станет модернизация системы слива мазута. Действующая модель работы предусматривает разогрев цистерн с топливом с помощью пара. Однако при этом запах мазута разносится по окружающим жилым кварталам, на него жители Мурманска жаловались уже несколько лет. Как ранее сообщали в региональном минприроды, эта проблема осложнялась тем, что в России нет утвержденных нормативов и методик оценки силы запаха, поэтому формально энергетики не нарушали природоохранного законодательства.

Соглашением предусмотрено внедрение системы беспарового слива топочного мазута, что позволит решить проблему неприятного запаха. Инвестиции в эти природоохранные проекты составят порядка 500 млн рублей.

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