К 2025 году загрузка Северного широтного хода составит 24 млн тонн

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Суммарная загрузка Северного широтного хода (СШХ) к 2025 году составит порядка 24 млн тонн грузов. Об этом сообщил генеральный директор Института экономики и развития транспорта Федор Пехтерев на выступлении в Совете Федерации.
"Суммарная загрузка СШХ прогнозируется к 2025 году в объеме почти 24 млн тонн, ресурсной базой для существующих и планируемых мероприятий в районе тяготения СШХ являются крупные месторождения нефти и газа на севере Уральского федерального округа. Кроме того, в зоне тяготения СШХ сегодня расположено более 15 месторождений, которые, по разным оценкам, в перспективе могут дать от 15 до 23 млн тонн дополнительных грузов", - сказал он.
Пехтерев отметил, что для освоения перспективных объемов перевозок необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. "В рамках проекта будет осуществляться как строительство новых, так и реконструкция уже существующих железнодорожных линий и станций, в том числе строительство мостового перехода через реку Обь", - уточнил он.
Рост грузопотока через порты Северо-Западного бассейна, по данным Пехтерева, к 2025 году ожидается до 165,7 млн тонн. "Что фактически более 40 млн тонн прироста или на 33% выше сегодняшнего уровня. Основные грузопотоки в объеме до 132 млн тонн - это прирост порядка 32% к отчетному году - придут в порты Северо-Запада и Ленинградской области, а также в порт Мурманск в объеме почти 30 млн тонн", - заметил Пехтерев.
Северный широтный ход - это 707 км железнодорожного полотна, которые свяжут Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечат связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем. Строительство СШХ планируется осуществить с 2018 по 2022 гг.