К 2025 году загрузка Северного широтного хода составит 24 млн тонн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Суммарная загрузка Северного широтного хода (СШХ) к 2025 году составит порядка 24 млн тонн грузов. Об этом сообщил генеральный директор Института экономики и развития транспорта Федор Пехтерев на выступлении в Совете Федерации.

"Суммарная загрузка СШХ прогнозируется к 2025 году в объеме почти 24 млн тонн, ресурсной базой для существующих и планируемых мероприятий в районе тяготения СШХ являются крупные месторождения нефти и газа на севере Уральского федерального округа. Кроме того, в зоне тяготения СШХ сегодня расположено более 15 месторождений, которые, по разным оценкам, в перспективе могут дать от 15 до 23 млн тонн дополнительных грузов", - сказал он.

Пехтерев отметил, что для освоения перспективных объемов перевозок необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. "В рамках проекта будет осуществляться как строительство новых, так и реконструкция уже существующих железнодорожных линий и станций, в том числе строительство мостового перехода через реку Обь", - уточнил он.

Рост грузопотока через порты Северо-Западного бассейна, по данным Пехтерева, к 2025 году ожидается до 165,7 млн тонн. "Что фактически более 40 млн тонн прироста или на 33% выше сегодняшнего уровня. Основные грузопотоки в объеме до 132 млн тонн - это прирост порядка 32% к отчетному году - придут в порты Северо-Запада и Ленинградской области, а также в порт Мурманск в объеме почти 30 млн тонн", - заметил Пехтерев.

Северный широтный ход - это 707 км железнодорожного полотна, которые свяжут Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечат связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем. Строительство СШХ планируется осуществить с 2018 по 2022 гг.