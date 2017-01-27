Головной сторожевик проекта "Океан" прибудет в Мурманск

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МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 "Океан" прибудет завтра в порт приписки Мурманск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, корабль будет нести службу по охране водных границ РФ в Арктике.
"В субботу в Мурманске состоится торжественная церемония встречи сторожевого корабля "Полярная Звезда", на которой будут присутствовать представители погрануправления, ФСБ и властей региона", - сказали в пресс- службе.
Корабль строился по заказу береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Татарстане на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в 2012-14 годах. Ходовые испытания он проходил в Кронштадте, где в декабре минувшего года состоялась церемония поднятия флага.
Сторожевик имеет водоизмещение около 2700 тонн, максимальную скорость хода до 20 узлов, дальность плавания до 12 тысяч миль и автономность 60 суток. Он способен преодолевать лед толщиной до 80 сантиметров и относится к ледовому классу Arc4. На борту корабля может размещаться вертолет.