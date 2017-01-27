В Кольском заливе обнаружили 3 тыс. гектаров свалок затонувших судов

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МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Свалки затонувших судов и других конструкций на дне Кольского залива занимают площадь свыше 3 тыс. гектаров. Об этом сообщила на заседании правительства Мурманской области министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова.
"Основным фактором, негативно влияющим на состояние морской среды, являются несанкционированные свалки судов и металлоконструкций на площади свыше 3 тыс. гектаров, образованные в 80-90-х годах прошлого века", - сказала глава ведомства.
Обследование акватории проводилось в рамках проекта по очистке Кольского залива. Объем выделенных средств из федерального бюджета составил 50 млн рублей. Для разработки проекта по подъему брошенных судов Минприроды области и ФГУП "РосРАО" провели большую работу, первым этапом которой стал анализ состояния акватории Кольского залива. Был составлен реестр затопленного и затонувшего имущества, в который вошло 102 объекта - суда, сооружения, металлолом и отходы.
Среди затопленных судов есть и особо опасные, на которых находится большое количество топлива. Согласно расчетам, на подготовку и подъем одного объекта потребуется около 52 недель.