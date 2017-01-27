Ученые Поморья получили из хвойных отходов витаминный морс

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Северного государственного медицинского университета научились получать из сосновой хвои, которая обычно никак не используется, полезный витаминный напиток "Арктивит". Разработка будет представлена участникам международного форума "Арктика - территория диалога", сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

"Разработанный напиток ориентирован, прежде всего, на жителей северных территорий и позволяет восстанавливать витаминный статус у людей, живущих и работающих в Арктике. Основное лечебно-профилактическое действие "хвойного морса" связано с восполнением дефицита витамина С", - сказали в пресс-службе.

Презентационную партию "Арктивита" на базе производственного комплекса СГМУ выпустят к арктическому форуму. Подготовлено две формы: обычный напиток и концентрат, который можно разводить в воде, соках и минеральной воде. Разработка запатентована и подтверждена московским НИИ питания РАН.

"Напиток рекомендован для поддержания иммунитета, обладает тонизирующим действием, способствует снижению утомляемости и повышению умственной и физической работоспособности", - цитирует пресс-служба слова заведующего кафедрой фармакологии СГМУ Ильи Крылова.

О форуме

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта, является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он проводится при непосредственной поддержке правительства РФ и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Главной темой предстоящего форума станет "Человек в Арктике". Организатором мероприятия выступает "Росконгресс".