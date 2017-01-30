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Власти Петербурга: работы на транспортных объектах к ЧМ-2018 ведутся по графику

Северо-Запад
30 января, 13:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, января. /ТАСС
По словам председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадима Власова, с опережением на месяц будут завершены работы на транспортной развязке на Пулковском шоссе
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Работы на всех восьми объектах транспортной инфраструктуры, которые входят в программу подготовки Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, идут по графику. На некоторых из них работы будут завершены раньше сроков истечения контрактов, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов.

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"Работы, которые проходят на объектах, полностью соответствуют графикам, есть даже опережение", - сказал он. По словам Власова, с опережением на месяц - в мае 2017 года - будут завершены работы на транспортной развязке на Пулковском шоссе.

К объектам транспортной инфраструктуры, входящим в программу подготовки Петербурга к ЧМ-2018, относятся: развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, реконструкция и строительство набережной Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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