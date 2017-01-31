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Госпрограмма развития Арктики предусматривает выделение более 200 млрд рублей

Северо-Запад
31 января, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В рамках программы не планируется расширение состава Арктической зоны
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

"Новой редакцией государственной программы предусматривается выделение 209 миллиардов рублей. Деньги нужны на строительство атомного ледокола "Лидер", средств подъема затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов", - пояснил он.

По словам замминистра, госпрограмма является непосредственным механизмом поддержки Арктики с указанием сроков, ответственных исполнителей, задач и объемов финансирования.

Опорные зоны Арктики

Ключевыми "драйверами" развития Арктики, как отметил Цыбульский, Минэкономразвития видит восемь опорных зон развития - по одной на каждый субъект Российской Федерации. Так, в обновленной редакции госпрограммы выделяются Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны.

Для каждой из них будет утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства. "При создании инфраструктуры под конкретный проект будут учитываться потребности всех заинтересованных сторон: государства, регионов, бизнеса и населения", - пояснил замминистра.

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При этом расширение состава Арктической зоны не планируется. "Вопрос расширения состава Арктической зоны в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем государственной программой предусматриваются проекты как в Арктике, так и вне ее, в том числе в области техники и технологий, кадрового и научного обеспечения. Речь идет о проектах, для которых Арктика формирует грузопоток или, наоборот, выступает "транспортным коридором", - рассказал Цыбульский.

По его словам, примером может послужить реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, расположенного в центральной Якутии, всего лишь в 15 километрах от Якутска. Он добавил, что точных сроков начала работы опорных зон пока нет, в настоящее время Минэкономразвития России вместе с федеральными органами исполнительной власти, регионами, научным и деловым сообществом прорабатывает данный вопрос.

До этого в апреле 2014 года была утверждена разработанная Минрегионом России государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". Она стала единственной "аналитической" госпрограммой, но в ней отсутствовали показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование. По решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовило новый проект госпрограммы уже до 2025 года.

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