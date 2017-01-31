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За шесть лет в Заполярье переселились 6 тыс. граждан ближнего зарубежья

Северо-Запад
31 января, 18:54 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 31, января. /ТАСС
Правительство региона стремится привлечь соотечественников трудоспособного возраста из числа квалифицированных специалистов
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МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Программа переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья, действующая в Мурманской области, позволила приехать в регион 6 тысячам человек за 6 лет. Об этом сообщили в правительстве области.

"Благодаря программе переселения люди, имеющие причастность к российской культуре и традициям, получают возможность вернуться на историческую родину. За шесть лет реализации программы переселения регион принял на постоянное место жительства более 6000 соотечественников, из них в 2016 году - 909 соотечественников", - сказали в правительстве.

Программа ориентирована в первую очередь на привлечение в регион соотечественников трудоспособного возраста из числа квалифицированных специалистов. Так, средний возраст переселенцев составляет 27 лет, почти 92% участников программы и членов их семей имеют профессиональное образование.

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По данным мониторинга занятости, 62% переселенцев осуществляют трудовую деятельность преимущественно в сферах промышленности и производства, торговли, строительства и медицины. Наиболее крупными работодателями являются горно-металлургические и горно-обогатительные комбинаты, электростанции, заводы, предприятия торговли. В учреждениях здравоохранения Мурманской области в 2016 году к трудовой деятельности приступили 28 медицинских работников из числа соотечественников.

На протяжении трех последних лет большую часть переселенцев составляют граждане Украины, в 2016 году их доля составила 72%. Также в программе участвуют граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана. В Мурманске поселилась примерно половина переехавших, другими наиболее привлекательными городами являются Кировск, Оленегорск и Мончегорск, из районов наибольшей популярностью пользуются Печенгский и Ловозерский.

Предоставление жилья программой не предусмотрено - вопросы, связанные с жилищным обустройством, соотечественники в большинстве случаев решают самостоятельно. Тем не менее, в некоторых случаях работодатели предлагали специалистам служебное жилье или возмещали затраты по найму жилья. 277 участникам программы и членам их семей правительство Мурманской области оказало помощь в виде единовременной денежной выплаты на жилищное обустройство.

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