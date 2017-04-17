Госдума в летнюю сессию примет поправки о страховании дольщиков по новой схеме

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Госдума в ходе летней сессии примет поправки в законодательство для дополнительной защиты участников долевого строительства. Об этом сообщил журналистам в Калининграде первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Депутат в Калининграде принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию последнего из четырех недостроенных в регионе домов компании СУ-155, которая проходит процедуру банкротства.

"В эту сессию (летнюю - прим. ТАСС) мы в Государственной Думе рассмотрим последний пакет поправок, который окончательно запустит механизм страхования дольщиков по новой схеме", - сказал Сидякин. До последнего времени дольщики могли страховать риски либо через страховые компании, либо через общества взаимного страхования, но опыт СУ-155 показывает, что страховщики, как правило, банкротятся вместе с застройщиком, поскольку зачастую являются их "карманными компаниями", отметил депутат.

"Наше было принципиальное решение убрать их (такие страховые компании) с рынка, сейчас последние поправки внесены в правительство, мы с ними работаем уже активно в комитетах. Это позволит нам в будущем с каждой сделки отправлять деньги и с них достраивать (недостроенные дома), не искать такие сложные схемы, которые были применены с СУ-155", - сказал он.

Сидякин признал, что в стране сейчас насчитывается порядка 900 объектов, где нарушены права дольщиков, и эту проблему нужно решать. "И так будет, мы не оставим дольщиков никогда в стороне, это будет требовать огромных усилий, но мы реально будем это делать", - заверил парламентарий.

Проблема СУ-155

Холдинг "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд руб., иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несет обязательства перед 30 тыс. дольщиками, не достроив 145 жилых домов в 14 регионах России.

В декабре 2015 года правительство РФ приняло решение о санации проблемного холдинга. Основным санатором стал госбанк "Российский капитал". В зоне его ответственности находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно концепции по завершению строительства объектов застройщика, разработанной Минстроем РФ, их достройка должна завершиться в 2018 году.

С 1 января 2017 г. на базе российского Агентства по ипотечному жилищному кредитованию начал работу Фонд помощи дольщикам, однако он пока не принимает взносы. Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что фонд начнет принимать взносы девелоперов весной 2017 г.

Создание Фонда помощи дольщикам утверждено поправками в закон о долевом строительстве. Фонд будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или для достройки объектов. Страховые отчисления девелоперов в госфонд будут рассчитываться исходя из цены договора долевого участия, но не будут превышать 1% от нее. Ежегодный объем фонда составит около 30 млрд руб.