СК проводит обыски в Москве по делу коллекторов, испортивших двери квартир петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Петербургские следователи проводят обыски в московских офисах микрофинансовой организации по делу коллекторов, испортивших двери квартир в одном из домов в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время проводятся обыски, в том числе с участием следователей-криминалистов и сотрудников полиции в города Москвы в офисах ООО "Микрофинансовая компания домашние деньги", в ходе которых изымаются предметы и документы, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной в подъезде одного из домов на территории Невского района, а также расклеили листовки о том, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества". Следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.