Пассажиры вылетели из Пулково на Кипр с задержкой более 17 часов резервным самолетом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" маршрутом Санкт-Петербург - Пафос (Кипр) вылетел из аэропорта Пулково с задержкой более 17 часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.
"Рейс FV 5781 до Пафоса вылетел сегодня в 11:13 мск резервным бортом. Накануне он не смог вылететь в 17:45 мск по техническим причинам", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество пассажиров на борту.
На период задержки пассажиров размещали в гостинице.
Комментарий авиакомпании "Россия" ТАСС оперативно получить не удалось.